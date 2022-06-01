糖尿病「確診」重症死亡高3倍！必做3招降低併發症危害

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國民健康署吳昭軍署長呼籲，糖友們在防疫作為上，日常生活除要注意勤洗手、戴口罩、維持社交距離、接種疫苗等防疫措施外，更應重視血糖控制，透過健康飲食、規律運動、按時用藥及定期測量血糖、血壓等，做好個人健康管理，才能回歸正常生活。
疫情影響回診意願 糖友未做「眼底檢查」逾５成
糖尿病患者若血糖控制不佳，容易引起大小血管病變，造成心血管疾病、腎臟病、視網膜病變等併發症。上述併發症的早期症狀並不明顯，卻可能在不知不覺中侵害患者的身體健康。調查顯示，18歲以上的糖尿病病人約有5%會發生眼部病變、約1成合併腎臟疾病，惟有透過定期就醫及檢查，才能及時防範。
根據健保署統計，110年糖尿病病人眼底檢查率為44.7%( 109年為46.6%)、尿液微量白蛋白為67.5%( 109年為67%)。因疫情之故，導致部分糖尿病病人擔心回診容易受到感染，而沒有定期接受檢查。國健署提醒，切勿讓疫情影響回診檢查意願，除了做好自身防護措施，更需依照醫囑定期接受眼底及尿液檢查，降低糖尿病併發症的風險。
防疫期間如何控制血糖？ 國健署揭3招降低危害
新冠肺炎疫情瞬息萬變，除做好防疫工作外，在糖尿病等慢性病的管理上，國健署提供糖尿病管理3要訣，有助糖友穩定控制血糖、降低併發症危害，以遠離新冠肺炎病毒，維護自我健康：
1. 定期回診檢查。糖尿病病人應做好個人防護定期回診就醫，並定期接受眼底視網膜及尿液微量白蛋白檢查，有助於早期發現併發症，降低健康危害。
2. 做好自我管理。維持均衡飲食原則，規律運動，按醫囑吃藥或施打胰島素等針劑藥物，配合居家監測血糖、血壓，並紀錄相關數值，以掌握身體健康狀況。
3 . 做好防疫措施。日常生活中要勤洗手、戴口罩、維持社交距離，經醫師評估後，可接種新冠肺炎疫苗，才能降低感染風險，回歸正常生活。
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