特企／PLG「微笑巨人」分享活力秘訣　早晨標配桂格燕麥

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「微笑巨人」湯瑪士笑言，把大燕麥片當早餐主食可以準備得省時又省力，且飽足感很夠，加上熱量又低，可以隨意搭配喜愛的食材，因此深受美國家庭歡迎。對湯瑪士來說，家人很重視吃早餐這件事，同時也會很細心準備，所以吃到「桂格大燕麥片」有回家的感覺。「最重要的是，大燕麥片的營養價值很高，尤其像桂格，還保留燕麥很完整的狀態，沒有過多的加工，所以可以保留豐富的膳食纖維與全穀營養，對我們運動員來說，提供練習、運動能量的蛋白質，一大早就可以靠大燕麥片攝取！」和鬆餅、培根、麵包等美式早餐相比之下，一樣份量但營養價值更高的大燕麥片，成為許多美國家庭的「早晨標配」。
對於橫跨太平洋來台打球的湯瑪士來說，飲食習慣絕對是必須克服的差異之一，但他表示，因為運動員的需要和從小到大的習慣，讓他即使來到台灣，也還是特別愛用「桂格大燕麥片」當做早餐甚至點心，不只讓他有「一秒回到家」的熟悉感，也是來台以後持續提供他健康活力來源的關鍵！「之前來到Costco我也覺得超興奮的，看到很熟悉的超市竟然有賣我最喜歡的桂格，而且還是對身體更好的『有機大燕麥片』，一定要抱好幾箱回去。」
來自桂格的有機大燕麥片，嚴選澳洲進口有機認證燕麥，同時也經過台灣有機農產品標章「慈心有機TOC」驗證。整顆燕麥不經切割碾壓製成，因此完整保留燕麥豐富的營養和國人注重的膳食纖維，湯瑪士表示比一般大燕麥片口感更好，吃起來不只口感風味更加清爽，身心也更無負擔。
為了此次活動，湯瑪士特別送上他的獨門燕麥食譜「夏日輕盈Light系食譜」 Summer Light Overnight Oatmeal。將有機大燕麥片做成點心，把大燕麥片與同樣來自桂格的夏日穀珍，再加入冰牛奶或是優格，放入喜歡的當季水果，最後淋上一點蜂蜜調味，打造全方位營養與豐富口感！
看起來色澤誘人、健康滿分的點心，柔順圓潤的奶香、燕麥飲香，底層的有機大燕麥片滑順且保有嚼勁，一杯吃完「雖然有點飽足」，但卻意外地沒有平常吃飽飯的昏沉感，反而有種清爽感與精神抖擻的動力，也正應證了湯瑪士說的，「不論在美國或在台灣，大燕麥片就是我在日常和球場上的營養活力來源！」
穀物專家桂格，追求高品質與不斷創新，更期待透過持續推廣健康飲食與運動觀念，成為全家人健康營養夥伴的品牌。此次與長期提供會員優質健康選擇的好市多，籃球名將湯瑪士一同引領「桂格有機大燕麥片」健康旋風，透過飲食與運動，掌握自己的健康活力！