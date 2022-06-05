百貨搶搭端午商機人潮回籠！線上業績飆高　精品越漲越賣

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另一方面，過去重視現場銷售的精品，也搶搭這波線上購物熱潮。BREEZEONLINE微風精品線上觀察，對比去年4、5月份，今年同期業績成長48%，熱賣主力來自國際精品春夏包款，尤以LOEWE 、Alexander Wang、BURBERRY等強勢品牌挹注最優。
而適逢端午節慶吃粽送禮習俗加持，各家百貨也搶搭節慶商機，SOGO受惠復興館「米其林一星餐廳」富錦樹台菜香檳的星級珍鮑干貝粽、「南門市場名店」億長御坊等名粽助攻，帶動業績較去年有1倍成長。
微風線上以五星飯店粽子禮盒最受民眾青睞，帶動業績成長2成，且觀察到為數不少的全新客層來購買；囊括大江南北名粽、特色粽的實體超市逆勢成長3成。送禮主打高品質水果禮盒與經典日式伴手禮，如日本金澤葛粉果凍禮盒、岡山仙貝禮盒都受到消費者歡迎，果凍禮盒熱銷超過百盒。
台北101因全館餐廳、美食、伴手禮至12/31止，凡消費筆筆購物金點數十倍送，趁勢烘托端午粽子商品，連帶館內餐飲品牌的業績成兩位數成長。獨家自營精品「台北101紀念酒」全新「龍膽藍瓶 如意對杯 禮盒組」，以1977年窖藏的馬祖陳高，結合台北101建築體瓶身，符合尊榮俱樂部會員高端收藏需求，詢問度極高。
京站開放粽子預購一個月以來，售出近2千組，宅配與京站預訂店取佔各半，尤其京站Qonline提供宅配給親友的服務更受歡迎。今年以小份量精緻的老店名粽策略成功出擊，超人氣排隊名粽「信維市場」的四喜湖州粽成銷售天王，早早全數完售，佔整體銷售量約70%。
進入6月第一個端午連假週末，各家無不全力衝刺年中換季折扣檔期，6/1起下載遠東SOGO APP，不用消費即先獲得台北店三館合計4600元酷夏APP折價券（忠孝館1600元、復興館1600元、敦化館1400元），指定品牌單筆消費滿3000元以上現折200元。忠孝館於6/1～6/3獨家再加碼，祭出SOGO APP單筆消費滿500元以上，兌換「超市／銘店／美食街／餐廳100元電子折價券」1張。
新光三越6/2夏換季7折起，部分商品低至5折超狂優惠，再加碼滿額現抵優惠。6/2(四)～6/9(四)連續8天，新光三越APP、電商平台skm online特別聯手28大重量級品牌，天天祭出39折起限量爆品。新光三越skm online「618寵粉節」， 6/2(四)至6/8(三)滿5,000元現抵300元，下單再抽PS5、LG旗艦吸塵器；首波6/2祭出iPhone 13粉紅色128G特價24,488元、6/4獨家67折roborock石頭科技S7 MaxV Ultra掃拖機器人等夯品。skm eats即日起至6/15(三)外送不限金額免運費。
微風6/2(四)～6/29(三)迎接彩虹年中慶，推出滿千送百、滿萬送千活動，美食餐飲加碼優惠、Breeze Pay及眾多品牌祭出好康優惠。6/2(四)～6/15(三)於微風廣場、微風信義、微風南山憑Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿3600元即可以1000點至
京站時尚廣場與轉運站因應連假返鄉人潮合作推出美食優惠，6/2(四)至6/5(日)限時4天美食限定5折起優惠。
百貨實體則陸續以全新專櫃、話題快閃店、多元展覽活動吸客，2015年暫別台灣的LUSH嵐舒，睽違7年盛大回歸，正式入主12年前設櫃於京站的B1 Q小路，近30坪店面以「customer journey客戶旅程」概念，呈現100%英國直營方式。
新光三越台北信義新天地A9進駐40年知名麻辣火鍋黑武士、亞洲最佳女主廚陳嵐舒全新餐廳gubami Social、台北南西店全新導入女孩搶穿的仙女品牌self-portrait。MCM全球首支香氛「經典背包淡香精」6/3正式抵台POPUP STORE空降台中中港店、全台獨家TOKYO BANANA快閃店於台南新天地搶先登場。台中中港店即日起至6/13開跑THAI TO GO泰國物產展、台南新天地6/2至6/20開設日本商品展、台北南西店即日起至6/5有新世紀福音戰士粉絲必朝聖的RADIO EVA ART展。
台北101觀景台即日起至6/30舉辦「2022 TAIPEI 101國際攝影大賽」得獎作品預展，可搶先預覽今年得獎作品，並回顧從2015到2018年的精彩之作。
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