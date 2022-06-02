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特企／人氣女星王淨　「飲」領頂級品水新時尚

▲VOCA品牌大使王淨推崇喝水更要講究新鮮與健。（圖／品牌提供）
▲VOCA品牌大使王淨推崇喝水更要講究新鮮與健。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-02 11:44:28

近年國人健康意識抬頭，每日須補充足夠量的水分，促進身體代謝，幫助排除體內毒素和廢物，因此飲用水的品質是需。要關注的一大課題。水質的好壞對人體健康有重大影響，台灣瞬熱飲水機品牌VOCA水新鮮，聯手新生代人氣女星王淨，向國人介紹VOCA透過獨家的瞬熱專利技術，破除傳統燒開水、儲熱式飲水設備的喝水隱憂，打造出健康安全、高品質的飲用水設備，不只滿足每個人飲水需求，更為消費者提升飲用水品質、打造出新鮮健康的頂極品水生活。

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兼具實用與時尚美學的純淨飲水

現代人除了注重飲水健康，更追求高品質的生活體驗，台灣瞬熱飲水機品牌VOCA水新鮮首創無內膽設計，少了儲水桶，不僅解決傳統飲水設備的儲水槽容易滋生細菌的問題，更避免水重複加熱，讓消費者可安心生飲新鮮熱水。VOCA頂級瞬熱飲水機引領全球、獨家研發「瞬熱專利科技」，6秒內將過濾水瞬間加熱至95〫C，保留住水中高含氧及微量礦物質，且瞬熱裝置也相對環保省電，響應節能減碳愛地球的永續理念，搭配高科技的無線觸控面板讓消費者自由選擇飲水的溫度與水量，可依照喜好，客製化全家人的飲水生活。

王淨成為VOCA水新鮮首位代言人

2020年以《返校》獲得台北電影獎最佳女主角的新生代女星王淨，近期作品《月老》破億票房，使得人氣持續攀升，總是毫無保留地將精湛演技呈現在觀眾面前的她，當然更加注重身體和肌膚保養，能夠保持最佳狀態，不外乎和她愛喝水的習慣有關，成為VOCA水新鮮於2012年品牌創立以來的首位代言人，一同見證VOCA台灣營運總部的成立，也更加瞭解飲水的相關知識，將正確的飲水觀念分享給家人與朋友，逢人就推薦VOCA頂級瞬熱飲水機，因為它讓每一杯水都喝到純淨與新鮮。

VOCA水新鮮致力於為消費者建立飲水新標準、打造健康新體驗、回歸自然最健康的台灣瞬熱飲水機品牌，邀請品牌大使王淨一起推崇喝水更要講究新鮮與健康，帶領消費者認識最優質的瞬熱飲水機，並走向頂級時尚的健康飲水生活。

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