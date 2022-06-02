特企／人氣女星王淨　「飲」領頂級品水新時尚

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現代人除了注重飲水健康，更追求高品質的生活體驗，台灣瞬熱飲水機品牌VOCA水新鮮首創無內膽設計，少了儲水桶，不僅解決傳統飲水設備的儲水槽容易滋生細菌的問題，更避免水重複加熱，讓消費者可安心生飲新鮮熱水。VOCA頂級瞬熱飲水機引領全球、獨家研發「瞬熱專利科技」，6秒內將過濾水瞬間加熱至95〫C，保留住水中高含氧及微量礦物質，且瞬熱裝置也相對環保省電，響應節能減碳愛地球的永續理念，搭配高科技的無線觸控面板讓消費者自由選擇飲水的溫度與水量，可依照喜好，客製化全家人的飲水生活。
王淨成為VOCA水新鮮首位代言人
2020年以《返校》獲得台北電影獎最佳女主角的新生代女星王淨，近期作品《月老》破億票房，使得人氣持續攀升，總是毫無保留地將精湛演技呈現在觀眾面前的她，當然更加注重身體和肌膚保養，能夠保持最佳狀態，不外乎和她愛喝水的習慣有關，成為VOCA水新鮮於2012年品牌創立以來的首位代言人，一同見證VOCA台灣營運總部的成立，也更加瞭解飲水的相關知識，將正確的飲水觀念分享給家人與朋友，逢人就推薦VOCA頂級瞬熱飲水機，因為它讓每一杯水都喝到純淨與新鮮。
VOCA水新鮮致力於為消費者建立飲水新標準、打造健康新體驗、回歸自然最健康的台灣瞬熱飲水機品牌，邀請品牌大使王淨一起推崇喝水更要講究新鮮與健康，帶領消費者認識最優質的瞬熱飲水機，並走向頂級時尚的健康飲水生活。