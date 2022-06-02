「精選十檔起漲股…」小心攏係假！中警提供辨別小撇步

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臺中市政府警察局統計111年1月迄今，「投資詐騙」案件計發生112件，財損金額達新臺幣5,190萬元，另釣魚訊息詐騙案件受理計38件，其中以「假網址盜刷信用卡」13件為最多，財損金額達新臺幣55萬元。一位蔡姓民眾遭假貨運業者簡訊告知包裹未領需支付運費，點擊簡訊內假網址後輸入信用卡卡號等個人資料，日後接到銀行通知有刷卡紀錄才驚覺遭盜刷6萬多元。
臺中市政府警察局提供還原不明短網址小方法，民眾可至網路搜尋「縮網址還原」服務，將原本不知來源的短網址輸入後，即可還原短網址的真實網址，並分析是不是假冒的網站；網路帳號及密碼等個人資料勿隨意提供給他人，另提供網路防詐觀念：
(一)不要輕信「網友」所傳來路不明的投資管道，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的投資方案就是有詐，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資都可能是詐騙。
(二)使用網路服務時，應避免點擊來路不明網址，勿隨意提供年籍資料、帳號、密碼、信用卡等資訊，同時設定高強度密碼，並定期更改，且注意不同帳號勿使用同組密碼，也避免下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩。
(三)民眾應定期檢視信用卡、網路銀行的刷卡紀錄有無異常，並盡量不在社群網站透露過多個人資訊，亦勿貪圖方便而將信用卡交易資料儲存於Chrome、IE等瀏覽器中，以防止駭客竊取盜用。
(四)收到簡訊連結不要使用對方提供的網址或登入驗證連結，應小心查證來源真實性並從官方網站登入。
(五)民眾發現疑似詐騙案件，可直接撥打「165」或「110」專線，尋求警方協助查證，以避免遭詐騙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。