總是被叮！專家曝「這些人」蚊子超愛 腳臭竟也是受災戶
夏天到了，代表蚊蟲也開始蠢蠢欲動，不少人紛紛搬出各種防蚊用品，希望蚊子離自己越遠越好。不過你知道哪種人最容易被蚊子叮咬嗎？日本電視台最近邀請專家解析「4種人」最容易被蚊子盯上，快來看看自己是否有上榜。
日本電視節目《知りたいッ》日前訪問害蟲防除技術研究所的所長白井良和，解析哪種人最容易被蚊子叮咬，也教大家如何利用小撇步防蚊以及被叮咬後的止癢。他首先指出吸引蚊子的「4大關鍵」，分別是二氧化碳、體溫、汗水以及腳臭，他解釋蚊子會察覺人類呼出的微量二氧化碳，如果喜歡喝汽水以及啤酒等含碳酸飲料的人，呼吸時皮膚會釋放出更多的二氧化碳，就很容易成為牠們的目標。體溫高的人如孕婦以及小孩，則容易被蚊子偵測到以便靠近，而汗水內有乳酸和氨基酸，腳臭會散發的戊酸，這些都是吸引蚊蟲叮咬的誘因。
白井良和也補充，以血型排名中，O型血最受蚊子的青睞，其次分別是B型、AB型最後才是A型，而且喜歡穿黑色、深藍色等衣服的人，似乎也容易招致蚊子。而他也分享3招防蚊小撇步，除了可以在身體噴上防蚊液以外，勤擦拭身體容易出汗的地方和臉部，可以有效去除吸引蚊子的物質，另外也可以利用風扇，因為只要有風的地方，蚊子就不容易停留，也會比較難叮咬到皮膚。
最後他也強調，有民間謠傳在蚊子叮咬的包上用指甲「刻十字」可以止癢，事實上這是無效的，而且不慎劃傷還可能招致皮膚感染，因此他建議如果身邊沒有止癢藥，可以利用冰塊或是冷水讓被叮咬處的皮膚降溫，就能有效緩解腫脹發癢的不適感。（編輯：陳珮瑜）