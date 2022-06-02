特企／《白夜極光》一周年　全新第二部的章節齊聚歡慶！

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《白夜極光》本次版本更新後，主線任務將開放第二部「世界的迴響」的第11章「高塔之城」及第12章「先天枷鎖」，導航員只要完成間章「晝與夜的幕間」所有關卡即可進行挑戰，通過第12章後，6星光靈「薇絲·空瞳」將會加入冒險隊伍之中，而主線關卡也加入了困難度更高的「黑匣模式」。
還有新增全新的「空庭」系統，導航員可在該系統的空谷內自由行動，可建造、採集、釣魚、收集等多種玩法，還可邀請光靈們入住「空庭宅舍」，就能夠進行對話互動及讓光靈跟隨在身後探索，另外導航員們也可以邀請好友來自家莊園參觀，或者出門拜訪好友，自由探索暢快體驗。
本次版本更新後，也新增了包含活動道具「量化資訊散片」及抽獎商店「綜合測算搜尋」的「薇絲的大發現」限時活動，還有全新角色「巴頓·芒刃」專屬卡池「孤勇闖客」，及開放常駐商店「奇璨商行」，該商店可使用道具「奇璨星鑽」兌換全新上架的光靈突破道具「心珀晶石」、「心珀晶簇」、「心珀晶璽」，此外商店也新增 6 星光靈「貝菲爾」新時裝「暢銷作家」，以及多款限時折扣禮包。
周年慶限定光靈召集 福利滿滿大放送
為慶祝周年慶的到來，《白夜極光》特別新增限定光靈「萊因哈特」的專屬卡池「啟明之光」及其簽到活動，還有包含了可用於特別限定召集「啟明之光」卡池10次召集的「啟明十連召集靈」、最高1500光珀、周年慶限定頭像框「一周年慶典環」、大量養成材料等豐厚獎勵的累積登入禮，及「豐收之時」限時掉落雙倍活動。
此外，營運團隊也為大家準備了特別的福利，除了6月2日至6月6日，每日發放120稜鏡及2個攜行者，連續5天共計600稜鏡及10個攜行者外，還有周年慶的小福利，6月2日當天發放背景圖「盛裝驛站」及頭像「穿女僕裝的艾希」，答謝導航員們對《白夜極光》一直以來的熱愛和支持！
KOL齊聚、官方粉絲團5彈活動、獨家活動 一同歡慶周年
《白夜極光》迎來一周年之際，知名KOL懶貓、懶貓子、小熊、阿法、Vtuuber：15號、露洽、阿爾姿等齊聚，接力與大家一同歡慶周年；官方粉絲團也舉辦了5彈的慶祝活動，導航員只要合力完成5波指定任務，全服將可獲得周年蛋糕家具、5個召集星標、背景圖、5個充能盒、10個二階瑩玉*共通、5個匿名禮包、200,000白夜幣、20個中級巨像肌材、20個初級巨像肌材、50個心之石等豐富獎勵，導航員快去粉絲團參加活動，一起完成任務吧！
此外《白夜極光》也於今日(6/2) 17:00 開啟周年慶專屬的獨家活動，組合你心目中的夢幻隊伍，就可獲得大量光珀、棱鏡、白夜幣、養成材料等豪禮，數量有限，導航員們快前往周年慶專屬活動頁參加吧！想瞭解更多《白夜極光》相關資訊，請密切關注官方粉絲團！
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