特企／好自在攜手志玲姊姊慈善基金會　陪伴少女自信成長

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2021年5月疫情在全台爆發時，好自在與志玲姊姊慈善基金會首次合作，捐贈上萬片衛生棉到偏鄉緩解弱勢少女們因為家庭經濟受到衝擊而面臨月經貧窮的困境。今年更聯合 momo 購物網，發起「自在做自己．守護玲距離」活動，以買一包捐一片的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量，預計透過基金會捐出近4萬片衛生棉、幫助超過500位弱勢少女。為延續並擴大這個善的循環，好自在今（２）日再宣布與志玲姊姊慈善基金會簽訂長期公益合作備忘錄，未來將繼續深化雙方在青少女身心健康促進的合作，目標幫助全台超過 30 個偏鄉學校以及少女中途安置機構，提供超過 1,000 位弱勢少女穩定生理用品，讓他們能逐步建立自信。
P&G 寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「很榮幸能和志玲姊姊慈善基金會這麼堅強的夥伴，一起在女性身心健康議題上努力。青春期是青少女建立個人自信與自我認同相當重要的一個階段，希望透過這次公益合作備忘錄的簽訂能讓社會大眾更關注弱勢少女身心健康上的需求，一同幫助他們更穩健的邁向未來、實現個人夢想與目標。」
「少女的第一件內衣」基金會鼓勵少女自信迎接青春期
志玲姊姊慈善基金會長年關注女性健康議題，創辦人林志玲連續15年擔任P&G寶僑家品「六分鐘護一生」婦女防癌公益大使，與政府一同宣導婦女主動定期篩檢乳癌與子宮頸癌與婦癌防治知識，「六分鐘護一生」在台灣更成為有高達98%認知度的公益活動與口號，子宮頸癌也不再是威脅女性健康的癌症頭號殺手 。
2012年起，基金會發起「少女的第一件內衣」專案，提供弱勢少女進入青春期的第一件內衣，也教導正確穿內衣與洗滌貼身衣物等女性衛教知識。
志玲姊姊慈善基金會執行長蕭安容表示：「志玲姊姊一直非常關注並倡導女性健康議題，基金會多年來也在協助偏鄉學校及中途之家的過程中，發現少女對於貼身衛生用品的需求卻難以啟齒的情況。去年開始就與P&G 寶僑家品旗下品牌好自在攜手合作，提供弱勢少女衛生用品物資，以減輕少女們每月消耗衛生用品的經濟負擔。透過志玲姊姊親和的形象傳達女性健康的衛教知識，希望鼓勵青春期的女孩更自信、勇敢、更加珍愛自己。」
首要關注青少女月經貧窮議題 助弱勢少女脫離困境
未來長期的合作中，「月經貧窮」將是好自在與志玲姊姊慈善基金會首要關注的議題。進入青春期對青少女帶來身心極大的衝擊，好自在在全球所做的調查顯示，52%的青少女在青春期面臨自信心低落的問題，第一次月經的到來，更讓他們心生畏懼 。若青少女因為經濟或社會弱勢因素，無法取得足夠的生理用品，不僅上學及從事社交活動的意願低落，也可能導致婦科疾病，造成生心理健康惡化的問題。藉由雙方的合作將能提供陪伴與關懷、足夠的物資供應與正確認識青春期，將會是幫助青少女們建立自信與自我認同的重要基礎。