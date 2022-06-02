溫度計怎麼看？幾度算發燒？怎麼量才準？何時就醫？醫師詳解！

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王健宇醫師表示，體溫的測量方式有很多種，如肛溫、耳溫、口溫、額溫等，但數據未必相同，一般民眾測量中樞溫度約為37度左右，額溫影響因素較多，包括活動、環境溫度等皆可能有明顯的影響。
一般民眾居家測量大多利用使用方便、相對準確的耳溫計。醫師表示，耳溫37度為常見數據，不過也會因人而異，建議民眾日先測量自己的體溫，了解自己平時體溫約為多少並進行比對。一旦體溫比平常體溫高出0.5度代表著身體微恙，宜多加留意；體溫較平常大於１度代表身體正在發熱，應提高警覺；大於1.5度則代表真的正在發燒，應作相對應的處理、盡早檢查。
年長者燒不起來如何測量？
值得注意的是，年長者生病時體溫未必真的燒得起來，例如年長者的耳溫常見落在36.2度左右，光是原本的體溫就比一般人還低，那麼又該如何觀察和監測？對此王健宇醫師表示，觀念其實一樣，除了依據即時的「測量數據」判斷外，也可從「相對數據」觀察了解，也就是一樣是與日常溫度進行比對。
例如若長者日常耳溫多在36度，經測量發現到了37度或37.5度，此時即便37度是一般人的平均值，對長者而言是提升了1-1.5度，就代表身體可能正在發熱、發燒，身體可能正處於異常狀態，此時就需進行相對應的處理，並觀察是否有食慾不振、精神恍惚等情況，盡早檢查，以免病情惡化。
量完體溫真的發燒怎麼辦？退燒除了吃藥有哪些方法？
王健宇醫師表示，測量體溫確定發燒後，應繼續監測體溫並紀錄數據，以利後續有就醫必要時，醫師據以評估，而非印象中的數據。監測體溫時，若發現體溫經過2-3小時有開始降下來就代表正在退燒，若沒有降下來或甚至越燒越高，代表著引起發燒的問題恐怕比想像中的複雜或嚴重，建議盡速就醫為佳。
至於退燒，王健宇醫師建議，除了退燒藥以外，多喝水是絕對必要的，另外也可以墊個毛巾躺冰枕，不過不建議坊間流傳的「全身擦酒精」方式，至於泡澡對於低燒可能有用，不過若是因為感染或疫苗所引起的發燒，因溫熱水會強化免疫系統發揮，發燒、身體不適會更加明顯，因此雖可考慮但不建議，主要還是以退燒藥和多喝水為主。
退燒後體溫起起伏伏怎麼看？醫：最大值降不下來速就醫。
在進行退燒後，不少民眾也會發現自己的體溫起起伏伏，有時又升回高溫。對此王健宇醫師表示，服用退燒藥後效果會維持約4-6小時，藥效過後有可能再度升高。一旦再度升高的體溫、比前一波高峰持續降低，代表免疫系統正處理發燒的原因，但若是最大值遲遲沒有降下來，甚至升高到先前高點還要更高，就建議盡早就醫為佳。因為，這種情況可能代表問題正在惡化、正往中重症發展。
溫度計也有「有效期限」？醫：用太久最好換一支。
多數民眾使用溫度計往往一日購買終生使用，但溫度計其實也存在著「有效期限」，因此除了測量溫度之外，溫度計的校正也很重要。王健宇醫師表示，以常見的電子耳溫槍來說，早期的款式使用次數約為1000次，近期新款的設備約為2000次，每測一次就會消耗當中的紅外線晶片一次，消耗完畢之後晶片就會不準。
不過考量到民眾一般在測量時也不會特別去紀錄使用次數，因此建議若是自覺已經使用很久，就可以拿正在使用的溫度計，至診所請醫師協助判斷數據，以同位醫師協助測量同個位置，了解自己使用的溫度計發燒的標準，例如診所的溫度計測量體溫為37度，自己的溫度計測量為35度，那麼35度就是平時的觀察標準。當然若是怕自己記錯或忘記、疫情期間不想進診所，可至藥局等正規管道直接購買新的一支，更為保險或放心。
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