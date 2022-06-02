婚變怪小三跟丈夫？李蒨蓉：妻子也要負一點責任

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李蒨蓉與老公李德立結婚18年，雖然不是閃婚，而是先有交往7年的基礎，但新婚時仍然爭吵不斷。李蒨蓉說：「少女時對感情有太多浪漫的幻想，都是從言情小說跟漫畫看來的，婚後自然發現落差真的太大了！」
這種感觸在李蒨蓉剛生下大兒子時特別強烈，因為嬰兒半夜時常哭鬧，丈夫李德立平常在外工作壓力大，完全無法成眠，只好自己買了行軍床跟妻兒分房睡。丈夫此舉讓李蒨蓉一度不諒解，認為自己跟小孩被「厭煩」了，「我會質問他為什麼不願意跟我一起顧小孩？但我卻忘記他的工作比一般人忙碌數十倍，白天已經繃緊神經，晚上還要被吵得睡不著，一定很痛苦吧？」
李蒨蓉自認早年性格任性又虛榮，多數以利己角度出發，大費周章做飯發現老公加班晚歸，便會勃然大怒把老公鎖在門外、不讓他進家門。她苦笑：「就是很常不體貼，覺得我做了那麼多，你憑什麼不照著我的意思安排？但我這樣的行為，只是把對方推得越來越遠，不讓他回家，那他當然就去外面啦，不是嗎？」
搜尋李蒨蓉與丈夫李德立的名字，李德立與小模臉貼臉合照的花邊新聞立刻跳出來，猶記那年李蒨蓉還出面回應，坦言：「枕邊人如同陌生人，彼此之間唯一的連結，就是小孩。」對此，李蒨蓉向「姊妹淘」讀者說：「如果丈夫不幸外遇了，很多人會怪罪小三跟丈夫，但事實上妻子也要負起一點責任。」
「婚姻是需要耐心、同理心去經營，我們都願意對朋友、主管同事友善，可是回家卻無法把這一面呈現給家人丈夫，但反而本末倒置。」李蒨蓉進一步延伸，「丈夫跟父母不同，沒有人能夠無限制包容妳的任性而為，時間久了都會感到疲累，所以婚姻要維繫，雙方都得各退一步，還要時常換位思考，好好跟對方溝通。」
李蒨蓉坦承，讓她性格獲得180度大轉變的契機，就是阿帕契事件。「這件事讓我們全家都遭受很大傷害，雖然知道是自己犯錯了，但輿論代價真的太大，那時候都感覺所有民眾將他們在許多地方累積的憤怒，都發到了我們一家頭上。」
李蒨蓉只要一出門，都會遭受到路人辱罵「國家敗類」，連小孩都受到波及，在校外被人指指點點。「但也是這件事讓我跟先生走進宗教，全家會一起禱告，我跟老公也會讀經，真正覺知自己以前的囂張，然後用更柔軟的方式去對待他人。」
走進教會反而修補了李蒨蓉與老公的婚姻，兩人現在一週都會約會2到3次，有時候去戶外散散步，有時則相偕喝咖啡，再忙夫妻倆都要黏在一塊。李蒨蓉說：「然後我們也會一起上教會，現在的我很幸福，也很快樂。」
我問她如果還能做選擇，會不會想再經歷一起「阿帕契事件」？她笑回：「一定會，那時候我的性格，就是會被安排碰到這種事。不管怎樣都會發生，但沒有『阿帕契』就沒有現在的李蒨蓉。」
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