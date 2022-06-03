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煮雞湯完全不加水？媽「多一步驟」肉嫩汁多：偷學辦桌的

▲常常我們在煮雞湯時，總是因為水的比例分配不均，導致原汁原味的雞湯相對較水，因而無法擷取到最精華的部分。（示意圖／取自pixabay）
▲常常我們在煮雞湯時，總是因為水的比例分配不均，導致原汁原味的雞湯相對較水，因而無法擷取到最精華的部分。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 13:23:38

常常我們在煮雞湯時，總是因為水的比例分配不均，導致原汁原味的雞湯相對較水，因而無法擷取到最精華的部分。近日，就有網友分享自己製作「原汁原味雞湯」的獨門做法，透露這樣燉好之後就能有滿滿的精華，貼文引發廣大迴響，不少內行人直呼「這就是辦桌燉雞的精髓」。

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一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「想要做原汁原味的雞湯就要這樣做！只要去買一個這種銀色的專用袋子一個五元，然後買一條棉繩一元，在雞的肚子放進蒜頭，周圍擺上一些紅棗、枸杞、米酒以及鹽巴，接著丟進袋子內綁起來，電鍋外鍋三杯水燉好之後，倒出來就有滿滿的輕甜湯汁，肉如果不夠鹹沾醬油就可以了」。

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▲網友分享燉「精華雞湯」的做法，只要將雞的材料全部放進耐熱袋中，就有完美精華雞湯。（圖/廚藝公社）
只見貼出的照片，該種銀色的袋子上頭還寫著「土窯雞、上等補品、宴席佳餚」顯然許多辦桌的燉雞也都有使用同款耐熱袋，該名網友也透露「這個袋子一般的五金行都有販售」；而燉出來的雞湯，顏色相當深，所有精華都從雞隻內釋放出來，該做法不僅讓雞肉嫩汁多又好吃，還有滿滿的整碗上頂雞湯。

貼文一出，網友紛紛回應「這種做法肚子裡面的蒜頭超好吃的，我覺得比肉更讚」、「辦桌真的很多都這樣燉雞啊！叫外燴都是這種袋子，真的內行」、「其實也可放入中藥包啊！這是一道四季皆宜的好料理」、「裡面放什麼食材不限，燉出來雞湯很好喝又清甜」、「下次來試看看，看起來超級好吃的」。（編輯：張嘉哲）

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