微波爐怎麼挑？網推租套房選這台「小而美」：一眼被燒到
微波即食的時代，微波爐成為家戶廚房必備家電，除了操作簡單，最主要是能快速加熱食材，對於忙碌的上班族來說，是火速出餐的重要幫手。市面上微波爐品牌琳瑯滿目，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，關於微波爐話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的六大微波爐品牌及選購關鍵。
觀察網友熱議的微波爐品牌，可發現Panasonic國際牌、LG樂金、SHARP夏普等國際品牌，網路聲量依序攻佔前3名，主要是品質穩固且售後維修完善，受到消費者喜愛。其中國際牌推出「智慧控溫」功能，在網路上獲得不少討論，進而奪下聲量冠軍，網友大推智慧控溫功能可降低熱菜難度，減少食物過度加熱變得乾巴巴的問題。
此外，本土品牌SAMPO聲寶則因價格實惠，是不少租屋在外的民眾會請益購入的品牌首選。聲寶近期推出多款小公升數的微波爐，因此受到小資族、學生族討論，有民眾上網請益：「20L的微波爐推薦哪台？想在套房放一台」，不少人就留言推薦：「聲寶的，便宜又耐用」、「蠻推聲寶，之前買了一台，好看便宜又用了好幾年」，品牌網路聲量位居第三名。
《Social Lab社群實驗室》進一步分析微波爐選購因素，發現民眾最在意微波爐的功能方便性，像是有網友請益微波爐跟水波爐該怎麼選，有人認為要看功能需求，「微波爐就是方便加熱、解凍；水波爐功能多，但操作比較複雜」，也有網友補充：「如果是要買給長輩的，還是買微波爐就好，操作單純方便」。
除了功能性之外，許多人同樣在意微波爐的價格，有民眾請益微波爐買多貴的才好，引起熱烈討論。網友分析指出，還是得看功能需求到哪，如果只是要熱菜，買便宜的就好，但若需要解凍或是控溫等智慧功能，不妨直上貴的機型。微波爐的外觀也是重要考量，成為入手誘因之一。