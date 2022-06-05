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貓熊爬木樁！不小心「3樓變1樓」　怒追保育員：妳推我？

▲日本一隻貓熊爬柱樁跌倒後竟狂追保育員討抱。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲日本一隻貓熊爬柱樁跌倒後竟狂追保育員討抱。（圖／IG帳號adventureworld_official）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 16:05:40

一定是木樁太滑啦！貓熊因為個性淡定又慵懶，加上軟Q的身體相當討人喜愛，而日本就有一隻貓熊寶寶這天在木樁上玩攀爬，軟綿綿的牠不小心往後滾，竟立刻衝去項保育員討抱抱，模樣彷彿在遷怒表示：「是不是妳推我？還不快給我惜惜！」

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▲日本白浜町的野生動物主題樂園「冒險大世界」在2020秋天迎來一隻人工繁殖誕下的貓熊寶寶「楓浜」。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲日本白浜町的野生動物主題樂園「冒險大世界」在2020秋天迎來一隻人工繁殖誕下的貓熊寶寶「楓浜」。（圖／IG帳號adventureworld_official）
這隻可愛的貓熊來自於白浜町的野生動物主題樂園「冒險大世界（Adventure World）」，前年秋天園區迎來一隻在園區內以人工繁殖的方式誕下的貓熊寶寶「楓浜」，備受大家喜愛的牠不僅個性慵懶，一舉一動都充滿喜感，是個被飼育員捧在手心照顧的小公主。而「楓浜」的名字來自於日本民眾的票選命名，希望牠像秋天的楓樹一樣美麗，同時被愛緊緊包圍，幸福地順利成長，因此有許多人都在關注牠的生活日常。

▲楓浜備受民眾喜愛，一舉一動都受到粉絲們關注。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲楓浜備受民眾喜愛，一舉一動都受到粉絲們關注。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲牠最喜歡以各種軟綿綿的模樣賴在竹架上。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲牠最喜歡以各種軟綿綿的模樣賴在竹架上。（圖／IG帳號adventureworld_official）
這天還是幼寶的楓浜對四周充滿好奇心，當飼育員帶牠出來玩耍時，牠好奇地在木樁上爬來爬去。好不容易牠爬上了兩階木樁，坐在上頭看似一臉威風，殊不知下一秒牠一個重心不穩，竟然向後連滾了兩階，直接「3樓變1樓」像個棉花糖一樣倒在地上，一個翻身後牠立刻衝向保育員，彷彿有點丟臉地表示：「是不是妳推我？我要抱抱惜惜啦！」

▲這天楓浜想爬上木樁。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲這天楓浜想爬上木樁。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲好不容易登頂成功……（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲好不容易登頂成功……（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲沒想到一個重心不穩，竟然連摔兩階！（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲沒想到一個重心不穩，竟然連摔兩階！（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲楓浜隨即翻身愣了一下。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲楓浜隨即翻身愣了一下。（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲楓浜：說！妮484有偷偷推偶？不管啦偶要抱抱！（圖／IG帳號adventureworld_official）
▲楓浜：說！妮484有偷偷推偶？不管啦偶要抱抱！（圖／IG帳號adventureworld_official）
園方也表示這樣的戲碼幾乎天天都會上演，因此飼育員也都很配合地陪著牠玩「你追我跑」。網友們看了影片都紛紛笑說：「好可愛」、「也太軟Q了」、「摔倒後竟然去找保育員？遷怒嗎哈哈」、「衝著我來沒關係」、「貓熊是世界上最奇妙的動物之一」、「這是最快的著陸方法」現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

長大後的楓浜，看起來還是一樣逗趣啊！


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