貓熊爬木樁！不小心「3樓變1樓」 怒追保育員：妳推我？
一定是木樁太滑啦！貓熊因為個性淡定又慵懶，加上軟Q的身體相當討人喜愛，而日本就有一隻貓熊寶寶這天在木樁上玩攀爬，軟綿綿的牠不小心往後滾，竟立刻衝去項保育員討抱抱，模樣彷彿在遷怒表示：「是不是妳推我？還不快給我惜惜！」
這隻可愛的貓熊來自於白浜町的野生動物主題樂園「冒險大世界（Adventure World）」，前年秋天園區迎來一隻在園區內以人工繁殖的方式誕下的貓熊寶寶「楓浜」，備受大家喜愛的牠不僅個性慵懶，一舉一動都充滿喜感，是個被飼育員捧在手心照顧的小公主。而「楓浜」的名字來自於日本民眾的票選命名，希望牠像秋天的楓樹一樣美麗，同時被愛緊緊包圍，幸福地順利成長，因此有許多人都在關注牠的生活日常。
這天還是幼寶的楓浜對四周充滿好奇心，當飼育員帶牠出來玩耍時，牠好奇地在木樁上爬來爬去。好不容易牠爬上了兩階木樁，坐在上頭看似一臉威風，殊不知下一秒牠一個重心不穩，竟然向後連滾了兩階，直接「3樓變1樓」像個棉花糖一樣倒在地上，一個翻身後牠立刻衝向保育員，彷彿有點丟臉地表示：「是不是妳推我？我要抱抱惜惜啦！」
園方也表示這樣的戲碼幾乎天天都會上演，因此飼育員也都很配合地陪著牠玩「你追我跑」。網友們看了影片都紛紛笑說：「好可愛」、「也太軟Q了」、「摔倒後竟然去找保育員？遷怒嗎哈哈」、「衝著我來沒關係」、「貓熊是世界上最奇妙的動物之一」、「這是最快的著陸方法」現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
長大後的楓浜，看起來還是一樣逗趣啊！