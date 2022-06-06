《一家團圓》高帥男卡詞受挫　忙拍戲讓女友偽單身

三立台劇《一家團圓》中飾演少強的龍語申，首次演出台語八點檔卻獲好評，因為他的單純正直與其他反派角色成強烈對比，觀眾不禁好奇「這角色確定是張瓊姿親生的嗎？」、「少強真的很百搭，配誰都好看」、「希望編劇不要把少強人設編歪，是很棒的角色」。每天背台詞趕戲，中間挫折太多了，但龍語申卻笑說沒後悔接演台八。

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▲龍語申每天背台詞趕戲，中間挫折太多了。（圖／三立提供）

而對他來說最挫折部分就是其他演員都很有經驗，就算臨時拿到劇本也不害怕，而他最怕現場一拿本後就直接排戲錄影。像上週有場戲一點都不難，但就是因為剛拿到本，他台詞還沒畫完就開錄，結果一直卡一直卡，然後長官就開罵，「為什麼大家都可以就你不行？」龍語申當下很挫折，那時也滿氣自己的，後來腎上腺素激發威，後來只花3分鐘就背完了，不過拍完後他不爽自己很久。

讓龍語申最難忘是有次要錄影前，突然發現腦袋空白，加上在壓力之下記詞又更慢，之後開始觀察陳冠霖哥、江宏恩、李燕、張琴怎麼快速進入狀況。到現在他都還感謝這些前輩，會幫忙指導他的台語發音，還有情緒上拍特寫要怎掌握等。之前陳冠霖家人相繼染疫，請假一段時間，龍語申就笑說平常依靠的肩膀突然沒了，那時候真的覺得：「哇塞！我要自力更生了，哈哈！」

這次他在劇中角色反應很好，出場讓觀眾感覺又暖又好笑，也緩和一下緊張氣氛，龍語申笑稱拍戲時候不是戲幫人就是人幫戲，這次感受比較像是戲幫了他，少強這個角色為自己加分不少，龍語申也希望之後在一些場次或人物衝突比較偏激和激烈的時候，自己出現能成為調和劑，中和一下觀眾的情緒。

▲龍語申表示喜歡演戲，因為這件事夠喜歡都可以堅持下去。（圖／三立提供）

▲收視開紅盤，左起龍語申、江宏恩、張郁婕、張琴、夏語心、陳冠霖慶功。（圖／三立）

看起來帥氣又有魅力的龍語申，對感情其實是木訥的，他承認自己也會有一下子轉不過來的時候，真的遇到喜歡的女生就全力進攻，但到曖昧或是準備到下個階段的時候，依時反而沒有辦法立刻貼心的反應過來，會讓女生感覺有點反差。劇中富家女主動追上他，被問到認不認同「交富家女少奮鬥30年」這種觀念，龍語申笑說如果個性不合的話沒辦法，寧願自己多奮鬥個幾年，一切還是先看感覺，跟做事一樣。

就像他很喜歡演戲，不管受過多少挫折，因為這件事夠喜歡都可以堅持下去，他也好奇自己不知道是人格特質如此還是犯小人，蠻容易被說閒話的，不論是感情還是友情都是，像龍語申之前在國外工作，也有人誤傳他的一些事情，然後導致和好朋友有一些誤會，怎麼講都講不開，然後之前某任女友分手後也在外面跟別人說他閒話，龍語申想說：「奇怪你們那些認識我的人，怎麼會相信這些話？」