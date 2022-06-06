▲ 顏值再加分！Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 試駕

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近來以 Picanto、Sorento、Carnival 與 EV6 等車型獲得亮眼銷售成績的 Kia，也期望於 CUV 級距加強力道，延續先前小改款後的產品編成，針對 1.0T 動力車型再加諸最高規格的 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車款，無疑就是期望透過「GT-line」套件的加持，拉攏些喜愛獨特、運動、特色風格的買家青睞，當然，如同開頭所述，再度創造些話題引起消費者注意，絕對也是此次 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 問世的主要目的。
「GT-line」套件的重點，除了腳下那 Stonic 車系唯一的 17 吋輪圈（其餘車款皆為 15 或 16 吋），以及整合於前下擾流中的 LED 霧燈以外，還有專屬的顏色搭配，在限定的穹蒼灰車色基礎上，可以選擇豔麗紅或是雲雀黃的搭配，此次試車車款為穹蒼灰搭配雲雀黃的專屬車色，從圖片清楚可見，在水箱護罩、尾翼、包含 A 柱在內的車頂部分，皆採用雲雀黃塗裝，對比車色確實相當搶眼，且可以讓此搭配更顯獨特、搶眼的重點，莫過於是 Stonic 原先便已相當出色的車身造型，勻稱的比例、精實的線條，在當前百花爭鳴的 CUV 級距中，以自身美感評論，Stonic 絕對是高顏值的前段班代表。
「GT-line」套件也同樣延伸至座艙內，如 D-Cut 的方向盤與類金屬按鈕、金屬油門與煞車踏板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、類金屬與類碳纖維飾板等，期相較於下一級的 Stonic 1.0T 智慧油電驚艷版車款僅需多出 3 萬元的售價，先不論美醜與否，至少從加諸的套件清單，此車型就已顯得相當超值。而「超值」的感受也是近年來 Kia 所主打的特色之一，而出色的銷售表現，也直接證明了消費者端的買單意願。
當然，再多的套件加持，如果沒有產品本身的實力做為基礎都是枉然，這一點 Stonic 倒是毋須擔心，除了上述的出色設計實力以外，包含以小馭大的動力性能，僅僅 1.0 升的排氣量可榨出相當輕快、相當適合都會穿梭的加速反應，三缸的引擎也展現超乎預期的運轉平順度，雖然在低轉速時仍有些許的加速空窗，但可透過變速箱的主動調整、駕駛模式的切換等，換取更即時的加速力道，再加上雙離合器自手排直接且暢快的效能轉換、於歐系與日系中取得平衡的紮實底盤與對應台灣路況的友善舒適度，駕駛著 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 無論在都會中游走，還是在郊區的山路中奔馳，在駕馭樂趣、舒適度、動力表現上取得了挺優異的平衡，別忘了還有已達 Level 2 輔助駕駛科技等級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，以及 19.9km/L 的官方平均油耗實力，對比 88.9 萬的身價，絕對有與眾多對手一較高下的實力。
唯一阻礙 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車型銷售表現的，或許仍是部分消費者望之卻步的韓系身份，但如果你可以跨越這心裡障礙，在購車前將其列入試駕、體驗的清單中，或許你可以找到更適合你自己的 CUV 首選。