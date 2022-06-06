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顏值再加分！Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 試駕

▲ 顏值再加分！Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 試駕
▲ 顏值再加分！Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 試駕

2GameSome - 有車賞

2022-06-06 16:25:00

除了車輛本身實力以外，要創造銷售佳績，如何持續創造話題、推陳出新在當前資訊量爆炸、資訊更新速度爆快之際更顯重要，以台灣市場而言，有兩個品牌表現出色，一為年式更新速度飛快的 Ford，另一則為此次試車主角的背後品牌 Kia，透過 GT-line 車型的加持，再度讓旗下 CUV 代表 Stonic 有了於競爭激烈的市場中曝光的機會。

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從銷售數據清楚說明，當前台灣汽車市場中競爭最激烈的莫過於是百萬級中型休旅車款，其次的則是試車主角 Stonic 所處的百萬內 CUV 級距，泛指車身長度約莫在 4.5 米以內的跨界休旅車款，如當前相當熱賣的 Honda HR-V、Nissan Kicks 與級距銷售王 Toyota Corolla Cross 皆為代表。

近來以 Picanto、Sorento、Carnival 與 EV6 等車型獲得亮眼銷售成績的 Kia，也期望於 CUV 級距加強力道，延續先前小改款後的產品編成，針對 1.0T 動力車型再加諸最高規格的 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車款，無疑就是期望透過「GT-line」套件的加持，拉攏些喜愛獨特、運動、特色風格的買家青睞，當然，如同開頭所述，再度創造些話題引起消費者注意，絕對也是此次 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 問世的主要目的。

「GT-line」套件的重點，除了腳下那 Stonic 車系唯一的 17 吋輪圈（其餘車款皆為 15 或 16 吋），以及整合於前下擾流中的 LED 霧燈以外，還有專屬的顏色搭配，在限定的穹蒼灰車色基礎上，可以選擇豔麗紅或是雲雀黃的搭配，此次試車車款為穹蒼灰搭配雲雀黃的專屬車色，從圖片清楚可見，在水箱護罩、尾翼、包含 A 柱在內的車頂部分，皆採用雲雀黃塗裝，對比車色確實相當搶眼，且可以讓此搭配更顯獨特、搶眼的重點，莫過於是 Stonic 原先便已相當出色的車身造型，勻稱的比例、精實的線條，在當前百花爭鳴的 CUV 級距中，以自身美感評論，Stonic 絕對是高顏值的前段班代表。

Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 提供兩種專屬車色搭配，分別為穹蒼灰配豔麗紅，或是穹蒼灰配雲雀黃。
Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 提供兩種專屬車色搭配，分別為穹蒼灰配豔麗紅，或是穹蒼灰配雲雀黃。
試駕車款為穹蒼灰配雲雀黃，從 A 柱到車頂部分都採用雲雀黃處理。
試駕車款為穹蒼灰配雲雀黃，從 A 柱到車頂部分都採用雲雀黃處理。
尾翼也為雲雀黃塗裝。
尾翼也為雲雀黃塗裝。
 Stonic 車系只有 1.0T 智慧油電 GT-line 車型搭配 17 吋輪圈。
 Stonic 車系只有 1.0T 智慧油電 GT-line 車型搭配 17 吋輪圈。
頭尾燈皆為 LED 規格。
頭尾燈皆為 LED 規格。
跑格化雙邊尾飾管也是1.0T 智慧油電 GT-line 車型專屬。
跑格化雙邊尾飾管也是1.0T 智慧油電 GT-line 車型專屬。
試駕車款為 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車型，售價為新台幣 88.9 萬元。
試駕車款為 Kia Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車型，售價為新台幣 88.9 萬元。
「GT-line」套件也同樣延伸至座艙內，如 D-Cut 的方向盤與類金屬按鈕、金屬油門與煞車踏板、Tiger Nose 紋路複合材質座椅、類金屬與類碳纖維飾板等，期相較於下一級的 Stonic 1.0T 智慧油電驚艷版車款僅需多出 3 萬元的售價，先不論美醜與否，至少從加諸的套件清單，此車型就已顯得相當超值。而「超值」的感受也是近年來 Kia 所主打的特色之一，而出色的銷售表現，也直接證明了消費者端的買單意願。

D-Cut 的方向盤與類金屬按鈕是「GT-line」套件之一。
D-Cut 的方向盤與類金屬按鈕是「GT-line」套件之一。
Tiger Nose 紋路複合材質座椅相當特殊，質感也不俗。
Tiger Nose 紋路複合材質座椅相當特殊，質感也不俗。
類金屬與類碳纖維飾板讓車內質感與運動感更顯出色。
類金屬與類碳纖維飾板讓車內質感與運動感更顯出色。
沒有配置全數位儀表板，雙環儀表中央的是 4.2 吋數位儀表。
沒有配置全數位儀表板，雙環儀表中央的是 4.2 吋數位儀表。
中控台上方的是 8 吋多媒體影音觸控系統，但可惜沒有中文介面，不過可以支援無線 Apple Carplay 與 Android Auto。
中控台上方的是 8 吋多媒體影音觸控系統，但可惜沒有中文介面，不過可以支援無線 Apple Carplay 與 Android Auto。
配備單區恆溫空調系統。
配備單區恆溫空調系統。
配備有怠速熄火功能，讓其官方宣稱平均油耗可達 19.9km/L 的優異成績。
配備有怠速熄火功能，讓其官方宣稱平均油耗可達 19.9km/L 的優異成績。
全車都採用 Tiger Nose 紋路複合材質座椅。
全車都採用 Tiger Nose 紋路複合材質座椅。
2580mm 軸距長度透過妥善的空間安排，後座乘坐空間其實挺優異，以 170cm 身高乘坐不顯侷促。
2580mm 軸距長度透過妥善的空間安排，後座乘坐空間其實挺優異，以 170cm 身高乘坐不顯侷促。
可惜的是後座並無出風口，僅有電源插座。
可惜的是後座並無出風口，僅有電源插座。
標準乘坐狀態下後廂容積為 352 公升，後座椅背傾倒後可擴充至 1155 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 352 公升，後座椅背傾倒後可擴充至 1155 公升。
當然，再多的套件加持，如果沒有產品本身的實力做為基礎都是枉然，這一點 Stonic 倒是毋須擔心，除了上述的出色設計實力以外，包含以小馭大的動力性能，僅僅 1.0 升的排氣量可榨出相當輕快、相當適合都會穿梭的加速反應，三缸的引擎也展現超乎預期的運轉平順度，雖然在低轉速時仍有些許的加速空窗，但可透過變速箱的主動調整、駕駛模式的切換等，換取更即時的加速力道，再加上雙離合器自手排直接且暢快的效能轉換、於歐系與日系中取得平衡的紮實底盤與對應台灣路況的友善舒適度，駕駛著 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 無論在都會中游走，還是在郊區的山路中奔馳，在駕馭樂趣、舒適度、動力表現上取得了挺優異的平衡，別忘了還有已達 Level 2 輔助駕駛科技等級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，以及 19.9km/L 的官方平均油耗實力，對比 88.9 萬的身價，絕對有與眾多對手一較高下的實力。

搭載 1.0 升直列三缸渦輪增壓汽油引擎，具備 120ps / 6000rpm 最大馬力與 20.4kgm / 2000~3500rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.0 升直列三缸渦輪增壓汽油引擎，具備 120ps / 6000rpm 最大馬力與 20.4kgm / 2000~3500rpm 最大扭力輸出。
動力銜接七速雙離合器自手排變速箱。
動力銜接七速雙離合器自手排變速箱。
動力模式切換於排檔座前方。
動力模式切換於排檔座前方。
具備三種動力模式選擇。
具備三種動力模式選擇。
唯一阻礙 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 車型銷售表現的，或許仍是部分消費者望之卻步的韓系身份，但如果你可以跨越這心裡障礙，在購車前將其列入試駕、體驗的清單中，或許你可以找到更適合你自己的 CUV 首選。

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