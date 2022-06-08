2022讀者文摘信譽品牌　中信房屋奪金

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其中獲得金獎的中信房屋秉持「安全、專業、熱誠」的品牌信念，創立37年來堅持始終如一，房仲業是需要「人」來促成交易的產業，總經理張世宗接手以來，用「以人為本」思維，導入年輕有活力的元素，透過資源整合，擴大競爭利基，擦亮品牌，《讀者文摘》中文版總編輯李開宇說，又一次見證品牌業者在疫情中堅守信譽的成就，我們也相當自豪《讀者文摘》的信譽品牌獎，已經成為強大的標誌，乘載著業者和消費者的信賴。
信任不僅限於企業，《讀者文摘》最受信賴名人獎項，謝震武連續九年獲選為「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」，專業和跨界的威信，一直都是台灣觀衆最受信賴的主持人之一，謝震武獲獎說：「當我獲得《讀者文摘》信譽奬項的肯定後，把這份信賴從一位當事人對律師的信賴，變成廣大的閲聽大眾對媒體人的信賴，更進而能在最重要的時刻發揮作用，這是我的自我期許，更是我未來最重要的使命。」
謝震武的專業形象，也讓觀眾對他的推薦，產生強烈信賴感，中信房屋就曾以「省麻煩」來替社會大眾做最好的服務，中信房屋與謝震武已有多年合作，看中的就是他專業、值得信賴的形象，與中信房屋品牌形象不謀而合，從客戶接洽到售後，一條龍的專業服務深植人心，找房大事就交給值得信賴的企業-中信房屋。