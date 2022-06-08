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2022讀者文摘信譽品牌　中信房屋奪金

▲中信房屋獲得讀者文摘信譽品牌金獎，總經理張世宗領獎。（圖／讀者文摘提供）
▲中信房屋獲得讀者文摘信譽品牌金獎，總經理張世宗領獎。（圖／讀者文摘提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-08 17:00:002022-06-08 17:27:31

2022年「讀者文摘」迎來創刊100周年，第24屆台灣信譽品牌及人物年度大調查，信譽品牌和最受信賴名人獎也出爐，以房仲業來說，信譽發揮著至關重要的作用，買方、賣方和仲介之間，「信任」才是成交的重要關鍵，在業界以誠信著稱的「中信房屋」，更在這次讀者文摘的信譽品牌獎項當中，獲得金獎的殊榮，反映「安全、專業、熱誠」品牌形象。

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「讀者文摘信譽品牌」獎項產出過程嚴謹，訪查菲律賓、新加坡、馬來西亞及台灣和香港五大市場，並且委託知名市調公司Catalyst Research調查。評比依據六大指標，包含「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對顧客需求的了解」、「創新」、「社會責任」，台灣今年有51個品類，106個品牌獲獎，獲獎也代表在業界都是一等一的翹楚。

其中獲得金獎的中信房屋秉持「安全、專業、熱誠」的品牌信念，創立37年來堅持始終如一，房仲業是需要「人」來促成交易的產業，總經理張世宗接手以來，用「以人為本」思維，導入年輕有活力的元素，透過資源整合，擴大競爭利基，擦亮品牌，《讀者文摘》中文版總編輯李開宇說，又一次見證品牌業者在疫情中堅守信譽的成就，我們也相當自豪《讀者文摘》的信譽品牌獎，已經成為強大的標誌，乘載著業者和消費者的信賴。

▲扎實服務打造出的優質形象，中信房屋2022獲得《讀者文摘》金獎。（圖／品牌提供）
▲扎實服務打造出的優質形象，中信房屋2022獲得《讀者文摘》金獎。（圖／品牌提供）
信任不僅限於企業，《讀者文摘》最受信賴名人獎項，謝震武連續九年獲選為「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」，專業和跨界的威信，一直都是台灣觀衆最受信賴的主持人之一，謝震武獲獎說：「當我獲得《讀者文摘》信譽奬項的肯定後，把這份信賴從一位當事人對律師的信賴，變成廣大的閲聽大眾對媒體人的信賴，更進而能在最重要的時刻發揮作用，這是我的自我期許，更是我未來最重要的使命。」

謝震武的專業形象，也讓觀眾對他的推薦，產生強烈信賴感，中信房屋就曾以「省麻煩」來替社會大眾做最好的服務，中信房屋與謝震武已有多年合作，看中的就是他專業、值得信賴的形象，與中信房屋品牌形象不謀而合，從客戶接洽到售後，一條龍的專業服務深植人心，找房大事就交給值得信賴的企業-中信房屋。

▲中信房屋總經理張世宗，帶領團隊，優良信譽形象深植人心。（圖／讀者文摘提供）
▲中信房屋總經理張世宗，帶領團隊，優良信譽形象深植人心。（圖／讀者文摘提供）

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