右下腹痛超過１天不要忍！醫：曾有患者闌尾炎忍太久過世。

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右下腹痛闌尾炎嚴重恐致命，
醫籲：２種情況盡早就醫！
李君豪醫師表示，右下腹疼痛的可能原因，包括了腸道、婦疾，腎臟也有可能痛到這來，除了常見的吃壞肚子以外，也有可能是闌尾炎。醫師指出，闌尾對人體而言可說是個無用的器官，但因阻塞等原因形成發炎時，卻有著致命風險，最典型的症狀就是右下腹疼痛。
闌尾炎所形成的腹痛，在最一開始的時候大致和其他腹痛沒甚麼兩樣，其他症狀則如噁心想吐、食慾不佳等，因此也常讓民眾誤以為是吃壞肚子。不過不一樣的是，闌尾炎所形成的腹痛往往不像一般腹痛較為短暫，或是一陣一陣的，其大多會持續存在，且疼痛感和位置越來越明顯。因此醫師提醒，右下腹疼痛時可特別觀察，若有發現腹痛持續、越加明顯，就應盡早就醫檢查，若是超過一天更是別忍，盡速就醫為佳。
他右下腹疼痛忍了一周，
闌尾破裂引發感染過世。
李君豪醫師表示，雖然也有情況輕微的闌尾炎，在短暫休息後得以康復，不過通常會持續進行。日前診間就有民眾右下腹疼痛覺得事小，忍了約一周左右才就醫，經檢查發現闌尾已破裂、化膿、腸道中的穢物也有部分外流至腹腔，造成細菌感染。經手術切除闌尾、清理腹腔後，患者還是因嚴重感染導致敗血症、多重器官衰竭，搶救後還是不幸過世。醫師再三提醒，腹痛若超過一天就盡快就醫，即便不是闌尾炎而是其他問題，往往也已經不是小事，民眾不可大意。
右下腹痛當下怎麼辦？
若是闌尾炎又可以如何治療？
對於腹痛的應對方式，除了建議民眾觀察以外，許多人也會塗抹薄荷油、小護士等一般家庭藥物，也有人會使用止痛藥、止痛貼布等。對此李君豪醫師表示，這些用途主要都是用於舒緩疼痛症狀，若是闌尾炎並沒有改善或治療的效果，因為當中發炎的原因依舊存在。不過民眾還是可以嘗試，但就是得要注意疼痛時間和感受。
治療闌尾炎李君豪醫師表示可從兩方向進行，一者是藥物治療，一者是手術治療。藥物治療為基本處置，但還是會有復發的可能，因為闌尾還在。若腹痛經診斷確認為闌尾炎，手術治療會是較為建議的治療方式，一方面闌尾於體內沒有用途，留著也僅是將不定時炸彈留在體內，既然要治療大多會建議將其切除，一勞永逸。不過手術治療自然也考量著患者當前的身體狀況、心理狀況、意願等，因此在治療時可與醫師進行詳細討論，更有助妥善治療。
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