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晚期肝癌治療搶先機！高風險族群必做檢查有哪些？

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晚期肝癌治療搶先機！高風險族群必做檢查有哪些？

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-08 12:30:55

每日健康

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演藝圈受肝癌所苦的藝人並不少，其中蔡頭、吳孟達、林正英等知名影星，都因罹患肝癌與世長辭。中國醫藥大學附設醫院內科部消化系王鴻偉醫師指出，肝臟是個無聲的器官，因為沒有神經，人們感覺不到痛，因此，肝癌初期不易察覺，往往到了病患自覺容易倦怠、黃疸、肚子脹痛、檢查發現腹水或摸到硬塊等症狀出現時，多半都已經是中晚期肝癌，也增加治療的難度。

認識肝癌高風險族群   定期追蹤檢查揪出腫瘤

在台灣造成肝癌的危險因子很多，除了慢性B、C型肝炎病毒感染以外，其它包括：肝硬化、嚴重酒癮、慢性肝炎病人、新陳代謝相關脂肪肝疾病（糖尿病）及肝癌家族史等。

針對肝癌高危險族群，目前初步篩檢工具有肝臟超音波檢查及甲型胎兒蛋白和肝功能檢查，對於極小的腫瘤，可以透過腹部核磁共振(MRI)、肝臟電腦斷層、血管攝影檢查或是肝臟腫瘤切片做更進一步地診斷，有機會發現早期肝癌。因此，一旦發現肝臟有纖維化的狀況，建議需每3個月～6個月就接受腹部超音波及肝功能檢查。若是已有肝硬化的患者，建議需每3個月篩檢1次。

個人化治療新趨勢   多線口服標靶延長存活

隨著醫療科技進步，根據目前的文獻及國際第三期臨床試驗證實，晚期肝癌的多線口服標靶藥物治療，中位數存活期可達26個月、超過兩年以上。王鴻偉醫師分享在個人化的治療過程中，普遍會介入標靶藥物治療，因標靶藥物能對準癌細胞生存所需的重要功能加以抑制或破壞。更重要的是，多線標靶藥物治療目前也已通過健保給付，大幅減輕治療帶來的經濟壓力與心理上的沉重負擔！

此外，王鴻偉醫師也指出「個人化治療」的重要性，醫師會依據患者肝癌狀況、對於副作用的接受度、經濟能力；以及考量一線治療無效之後，是否有接續治療的藥物可以銜接，與患者進行溝通，若能及早積極治療，仍有機會找到生命新曙光。

最後，王鴻偉醫師提醒，因生活習慣改變及飲食西化，近年來發現脂肪肝以及酒精引起的肝硬化有上升趨勢，若有脂肪肝、長期酗酒、藥物濫用以及肝癌家族史的民眾，一定要定期追蹤檢查，及早發現及早介入治療。

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