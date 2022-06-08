兒童乘坐「後向式汽座」安全性激增75%！　4口訣輕鬆上手

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依據衛生福利部統計處資料，109年4歲以下兒童，因機動車交通事故奪走15條寶貴生命。由於交通事故難以預料且來的很突然，如果幼小兒童未乘坐安全座椅，無法承受劇烈碰撞，容易造成憾事。近期媒體報導一家四口在離家數分鐘車程，不慎發生汽車翻覆的事件，還好車上的2歲及4歲兒童，都有正確地使用安全座椅，才能安然無恙。
小於2歲幼童 規定「攜帶式或後向座椅」
依照交通部「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床，或後向幼童用座椅，予以束縛或定位；2歲至4歲以下且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。
「後、安、固、指」四口訣 兼顧舒適與安全
市面上安全座椅的形式五花八門，國民健康署建議挑選符合國家標準之安全座椅，並注意座椅之使用年限，掌握以下4字口訣，讓爸媽第一次使用就輕鬆上手：
「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。
「安」：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅。
「固」：安裝完成後，必須確認安全座椅穩「固」不搖晃。
「指」：確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54026
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