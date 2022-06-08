COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

兒童乘坐「後向式汽座」安全性激增75%！　4口訣輕鬆上手

兒童乘坐「後向式汽座」安全性激增75%！　4口訣輕鬆上手
兒童乘坐「後向式汽座」安全性激增75%！　4口訣輕鬆上手

健康醫療網

2022-06-08 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】疫情期間家長大多會避免帶幼童到人多擁擠的地方，但若要開車外出時，不要忘記4歲以下幼童要乘坐兒童安全座椅的規定。根據研究指出，兒童使用安全座椅，在遇到行車狀況可降低兒童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率，後向乘坐的安全性則提高75%!

我是廣告 請繼續往下閱讀
正確使用後向幼童座椅  安全有保障

依據衛生福利部統計處資料，109年4歲以下兒童，因機動車交通事故奪走15條寶貴生命。由於交通事故難以預料且來的很突然，如果幼小兒童未乘坐安全座椅，無法承受劇烈碰撞，容易造成憾事。近期媒體報導一家四口在離家數分鐘車程，不慎發生汽車翻覆的事件，還好車上的2歲及4歲兒童，都有正確地使用安全座椅，才能安然無恙。

小於2歲幼童　規定「攜帶式或後向座椅」

依照交通部「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床，或後向幼童用座椅，予以束縛或定位；2歲至4歲以下且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。

「後、安、固、指」四口訣　兼顧舒適與安全

市面上安全座椅的形式五花八門，國民健康署建議挑選符合國家標準之安全座椅，並注意座椅之使用年限，掌握以下4字口訣，讓爸媽第一次使用就輕鬆上手：

「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。

「安」：請依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅。

「固」：安裝完成後，必須確認安全座椅穩「固」不搖晃。

「指」：確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54026

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

右下腹痛超過１天不要忍！醫：曾有患者闌尾炎忍太久過世。

眼白長痣是癌症嗎？眼醫：大多是良性，５情況應盡早檢查！

常常皮膚癢竟是「身體發霉」？醫指好不了４關鍵，６招防範！

晚期肝癌治療搶先機！高風險族群必做檢查有哪些？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀