特企／炎夏將至免擔心！舒潔舒涼新品報到 解除熱警報
炎夏腳步接近！地處亞熱帶海島型氣候帶的台灣，持續高溫的天氣總讓人感到悶熱爆汗、濕黏不適，一旦熱過頭還容易引發煩躁易怒、鬱悶疲憊等連鎖效應，讓多數民眾一到夏日，就擔心外出時被熱麻煩纏身，苦不堪言！著眼於日益升高的抗暑隨身用品需求，家庭用紙領導品牌舒潔，推出市場唯一主打舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」，除了擁有-3℃持續涼感特色、以滿足消費者的涼感需求外，更獨家打造添加金盞花及蘆薈萃取的舒涼配方，溫和舒緩肌膚熱感，以神隊友之姿幫助消費者告別夏季熱麻煩，解救炎炎夏日下的汗濕黏膩熱危肌！
舒潔品牌表示，市場資料顯示，市售涼感濕巾大多強調勁涼與酷涼功效，對多數女性消費者而言，普遍認為太過刺激！一向從消費者需求出發、不斷推陳出新的舒潔品牌，看準多數民眾需求，特別推出「舒潔舒涼冰巾」新品，除了保留產品涼感功效：降低體感溫度3℃並持續散發沁涼舒爽感受外，更打造市場獨有的產品特色：添加金盞花及蘆薈萃取，有效舒緩肌膚悶熱；在產品質地上，採用專利天然紙漿布，提供比一般材質濕巾更柔軟親膚的觸感；最加分的是大尺寸設計，大大滿足消費者希望一張就能擦淨臉、手、頸、身的需求！此外舒潔舒涼冰巾採用花香調，味道淡雅清新，降低大眾普遍對於市售涼感濕巾酒精味濃厚、味道刺鼻的疑慮！
全新「舒潔舒涼冰巾」5月起已陸續於全國各大實體及電商通路上架販售，慶祝新品上市，品牌推出超吸睛「買舒潔舒涼冰巾 抽萬元旅遊金」好禮大放送抽獎活動，即日起至9月底止，凡於任一通路購買「舒潔舒涼冰巾」，憑發票至舒潔官方line登錄即可參加抽獎，超值大獎包括KKday萬元旅遊金，三年份舒潔袖珍包面紙、一年份舒潔濕式面紙等外出必備好禮。
除了抽獎活動之外，為鼓勵消費者趕在炎夏到來時入手試用新品，即日起於7-11、寶雅、康是美、家樂福等通路陸續推出「買一送一」、「銅板加價購」活動，另於MOMO、PChome、Yahoo等線上購物平台亦推出「第二件5折」、「2件優惠價」等超值促銷方案，超高CP值的入手價方案，值得想要終結酷夏熱麻煩的消費者手刀屯一波！