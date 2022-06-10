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科技部參與北美生技展告捷 藥祇生醫、碩準生技打敗全球百隊入選新創決賽

科技部參與北美生技展告捷 藥祇生醫、碩準生技打敗全球百隊入選新創決賽
科技部參與北美生技展告捷 藥祇生醫、碩準生技打敗全球百隊入選新創決賽

健康醫療網

2022-06-10 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著後疫情時代來臨，生醫產業成為我國重點推動的戰略領域、是帶動台灣下一波成長的關鍵動力。為了進一步對接國際、爭取商機，行政院科技會報副召集人吳政忠率領台灣代表團，參與今(111)年6月13日至16日在美國聖地牙哥舉辦的北美生物科技展(BIO International Convention，US BIO)，亦帶領科技部14家專精於新藥、數位醫療、醫療器材、體外診斷的新創團隊參加，並投入大會主辦的指標性新創競賽(Start-Up Stadium)。而代表團在展會開幕前已傳捷報，我國藥祇生醫(Pharmasaga)與碩準生技(PrecisemAb)將代表臺灣與各國團隊角逐冠軍，是US BIO自2017年舉辦以來台灣首次新創團隊進入決賽。

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科技部生醫新創國家隊實力堅強　從全球百隊中脫穎而出

US BIO是全球最重要的生醫展會，匯集超過60國、3000家企業、15,000 名生技醫藥產官學研專家參與，尤其美國是全球生醫產業重鎮，也是我國生醫新創鏈結國際必經之路，今年適逢US BIO因應疫情歷時2年後首度辦理實體展，規模盛況空前。因此科技部加入行政院籌組的台灣館，率領14隊頂尖生醫新創參展，以跨部會之力積極協助團隊鏈結國際大廠、開啟海外市場。

除了展攤曝光，大會也辦理一對一媒合、公開簡報等活動提升與會企業商洽成功率，其中新創競賽Start-Up Stadium更是全球新創團隊力爭曝光的舞台，獲獎團隊將得到和指標大廠及創投進一步洽談的機會、爭取募資訂單。今(111)年共有全球超過百隊報名、共42隊進入決賽，在歐美團隊環伺下亞洲地區僅有我國2隊入圍，彰顯台灣團隊受國際肯定的競爭實力。

藥祇生醫研發之藥物有望治癒糖尿病

藥祇生醫研發之藥物有望治癒糖尿病　碩準生技開發「抗體鎖」抗體治療技術

藥祇生醫專注糖尿病藥物開發，首先發現Pdia4在糖尿病進程與胰島細胞衰竭扮演關鍵角色，並找到Pdia4之小分子抑制劑，有望成為第一個治癒糖尿病的藥物，該藥物已取得美國FDA IND。另一隊入圍團隊碩準生技研發「萬能抗體鎖」技術，在單株抗體上加入如同鎖一般的蛋白結構，這種蛋白結構在接觸到疾病區域的蛋白酶後才會解開，可以讓抗體藥物更精準鎖定疾病細胞、大幅降低治療副作用，具備高度商業化發展潛力，而獲得評審青睞。

後續團隊將於展會期間向全球生醫大廠、創投簡報爭取最終優勝，並開啟後續一對一洽談及合作募資契機。科技部除率領團隊在展中力求亮眼表現，也期盼後續開創商業佳績、前進歐美主流市場，打響台灣在全球生醫舞台口碑。

▲碩準生技開發「抗體鎖」抗體治療技術

MOST X BIO 2022 線上展館：https://reurl.cc/j1pyeM



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54019

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