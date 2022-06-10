科技部參與北美生技展告捷 藥祇生醫、碩準生技打敗全球百隊入選新創決賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
US BIO是全球最重要的生醫展會，匯集超過60國、3000家企業、15,000 名生技醫藥產官學研專家參與，尤其美國是全球生醫產業重鎮，也是我國生醫新創鏈結國際必經之路，今年適逢US BIO因應疫情歷時2年後首度辦理實體展，規模盛況空前。因此科技部加入行政院籌組的台灣館，率領14隊頂尖生醫新創參展，以跨部會之力積極協助團隊鏈結國際大廠、開啟海外市場。
除了展攤曝光，大會也辦理一對一媒合、公開簡報等活動提升與會企業商洽成功率，其中新創競賽Start-Up Stadium更是全球新創團隊力爭曝光的舞台，獲獎團隊將得到和指標大廠及創投進一步洽談的機會、爭取募資訂單。今(111)年共有全球超過百隊報名、共42隊進入決賽，在歐美團隊環伺下亞洲地區僅有我國2隊入圍，彰顯台灣團隊受國際肯定的競爭實力。
▲藥祇生醫研發之藥物有望治癒糖尿病
藥祇生醫研發之藥物有望治癒糖尿病 碩準生技開發「抗體鎖」抗體治療技術
藥祇生醫專注糖尿病藥物開發，首先發現Pdia4在糖尿病進程與胰島細胞衰竭扮演關鍵角色，並找到Pdia4之小分子抑制劑，有望成為第一個治癒糖尿病的藥物，該藥物已取得美國FDA IND。另一隊入圍團隊碩準生技研發「萬能抗體鎖」技術，在單株抗體上加入如同鎖一般的蛋白結構，這種蛋白結構在接觸到疾病區域的蛋白酶後才會解開，可以讓抗體藥物更精準鎖定疾病細胞、大幅降低治療副作用，具備高度商業化發展潛力，而獲得評審青睞。
後續團隊將於展會期間向全球生醫大廠、創投簡報爭取最終優勝，並開啟後續一對一洽談及合作募資契機。科技部除率領團隊在展中力求亮眼表現，也期盼後續開創商業佳績、前進歐美主流市場，打響台灣在全球生醫舞台口碑。
▲碩準生技開發「抗體鎖」抗體治療技術
MOST X BIO 2022 線上展館：https://reurl.cc/j1pyeM
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54019
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw