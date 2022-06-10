染疫後健忘、注意力不集中、疲勞　新冠後遺症「腦霧」中醫有解

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周宗翰醫師表示，這其實就是腦霧的表現，但是確診康復者的症狀屬於輕微，而且很快速的把握黃金治療期，所以症狀復原良好。「腦霧」是一種長時間不退的精神模糊，患者可以表現為記憶力衰退、集中力減弱、語言溝通能力下降等，但這個症狀其實不只是康復後才有，在發病期間亦可見患者出現「腦霧」問題。研究期刊認為引起「腦霧」的原因，一方面是新冠病毒會損害腦神經細胞，另一方面是免疫系統在抵禦感染時會釋出激素，而這些激素有可能會影響神經系統的運作，而且西醫認為腦霧常常是不可逆的症狀，無法治療。
新冠康復者多心肺氣虛 調整神經活動功能有助治療腦霧
中醫認為腦又名髓海，為「元神之府」，是主宰人體的生命活動、精神意識及感覺運動。在臟象學說之中，「腎藏精、精生髓、髓聚於腦」，所以腦與腎的關係最為密切。腦霧與患者康復後腎精不足有相關，《黃帝內經．素問》「心者，君王之官，神明出焉。《黃帝內經．靈樞》也提到「心者五臟六腑之大主，精神之所舍也。」
心為一身的君主，臟腑百骸均遵從其號令，人的聰明智慧也是從心而出，心藏神，中醫的心包含現代醫學大腦的範疇，新冠肺炎康復患者診斷多有心氣虛與肺氣虛的表徵，出現疲倦、胸悶自覺有石頭壓住、注意力不集中、容易疲勞，呼吸短淺，健忘等情況與「腦霧」的表現也不謀而合，所以在治療上以補腎髓與強心氣為優先。周宗翰醫師指出，中醫方劑的柴胡加龍骨牡蠣湯、四逆湯、桂枝湯加附子湯、孔聖枕中丹中包含龜板、龍骨、遠志、石菖蒲，在現代醫學認為可以鎮靜，調整神經活動功能對於腦霧的治療有大的助益。
改善腦部脈絡膜的血液循環對心腦有很好的幫助，所以頭皮針灸搭配耳針改善神經內分泌的調控也可改善腦霧的情況，當大腦經過適當的刺激，某些程度機能的恢復是可以被預期的，即使是受病毒攻擊的細胞，透過刺激周邊正常組織仍可取代病態的細胞，而若還屬正常功能的細胞，也能透過頭皮針灸促進其活化，當氣血充盈能幫助全身經絡暢通，養心神，讓注意力集中，思緒才能安穩。
平時自覺精神不濟 也可按摩頭皮舒緩
民眾平時如果有自覺注意力不集中，精神不濟等狀況除了尋求專業中醫師的協助，也可按摩頭皮的骨縫，用指腹按壓頭皮各個地方，先從髮際線慢慢到頭頂及後腦勺，力道由輕到重，頭皮若有疼痛感，可針對痛點稍微用力，持續揉按到舒緩為止。
用拳頭側面揉壓，以螺旋狀從頭皮顳區旋轉移動按摩，通常按摩會有酸脹感。也可加強按揉頭頂的「百會」穴與頸後的「大椎」穴。百會穴在耳尖直上的頭頂處，是陽氣於頭部集結處，可幫助治療頭部各種疾患；大椎穴位在頸部後正中線上，可以鎮靜安神，放鬆頸部肌肉，幫助增加腦部血液流量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54077
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