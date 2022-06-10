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粽子堆成山崩潰！婆媽秀「這招」升級神料理：輕鬆消完

▲有網友發文求助「請問肉粽吃不完，怎麼辦？」貼文一出，內行老饕紛紛提供變化料理。（示意圖／取自photoAC）
▲有網友發文求助「請問肉粽吃不完，怎麼辦？」貼文一出，內行老饕紛紛提供變化料理。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 10:31:23

許多人為了端午節習俗，家中放了大量粽子過節，不過連假結束後才發現，粽子變成惡夢的開端，餐餐吃都難以消耗，對此就有網友發文求助「請問肉粽吃不完，怎麼辦？」貼文一出，內行老饕紛紛提供變化料理，也有人建議冷凍保存即可，無需短期內全數吃光。 

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該名網友今（10）日在臉書社團「家常菜」中貼文，他表示端午節過後，家中就堆積了許多粽子，根本吃不完，每餐都吃到超膩，因此困擾求助：「請問肉粽吃不完，怎麼辦？」 

▲有網友好奇「端午粽子什麼配料最雷」，貼文一出，全場答案「超意外」，竟然是「蛋黃」呼聲最高。（示意圖／翻攝pixabay）
▲許多人為了端午節習俗，家中放了大量粽子過節，不過連假結束後才發現，粽子變成惡夢的開端。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，多數網友建議可以直接冷凍保存，「冷凍，慢慢吃」、「冷凍起來就不急，慢慢吃，壓力小一點」、「冷凍，不然天天吃誰受的了」、「冷凍啊，肉粽就是調理包之類的食物，方便又實惠」、「可以冷凍，想吃就幾個電鍋蒸，味道不變」、「冷凍密封好，明年端午節前不定期定額的把它們吃完囉」、「冷凍可以放很久內」、「冷凍啊，肉粽冷凍可以放半年」。 

另外，也有網友分享肉粽的變化料理，「半退冰切角，用煎的，煎到恰恰打顆蛋上去」、「煎一煎加個蛋啊」、「棕葉打開放在平底鍋煎鍋巴飯超好吃」、「煮鹹粥不錯吃哦」、「煮做鹹粥也可以」、「做成肉粽蛋餅」、「我把肉粽當壽司飯，蒸熱微涼後，加小黃瓜跟肉鬆捲起來」、「蒸過後卷著海苔直接吃或用模具壓成造型的飯糰，煎、炸都合適」。（編輯：賴禹妡） 

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