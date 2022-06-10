COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「該邊」莫名腫一包？　當心負重過頭誘發疝氣上身

「該邊」莫名腫一包？　當心負重過頭誘發疝氣上身
「該邊」莫名腫一包？　當心負重過頭誘發疝氣上身

健康醫療網

2022-06-10 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】50多歲葉姓建築工半年前發現右側鼠蹊部有微微突出的腫塊，但躺下休息就又會縮回，由於沒有其他不舒服症狀，因此遲遲沒就醫檢查，直到近期腫塊凸起逐漸變大，也伴隨著疼痛的症狀，才趕緊就醫，經檢查確診為疝氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疝氣易伴隨腫脹、疼痛　腹股溝疝氣最常見

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師黃俊銘表示，疝氣是一種腹壁結構上的缺損，腹內臟器會經由腹壁上的弱點突出，造成間歇性的腫脹或伴隨疼痛。

黃俊銘醫師也解釋，疝氣會依發生部位不同而有不同稱呼，舉例來說，發生在肚臍就稱為臍疝氣，發生在大腿與腹部相接處的稱為股疝氣，像葉先生發生在鼠蹊部位的則是腹股溝疝氣，也是一般最常見發生類型。

疝氣引腸道阻塞　嚴重恐造成腸壞死

黃俊銘醫師進一步說明，有部分疝氣患者會出現疼痛，甚至會伴隨噁心、嘔吐等腸道阻塞的症狀，若放置不管，腹內臟器可能會經由腹壁缺損突出「卡」在腹壁缺損處，無法自行復位，形成腸道的嵌頓，進而造成腸道阻塞，一旦長時間壓迫下，腸道的血液循環不佳，會造成腸道壞死，嚴重者會惡化為腹膜炎，小病不醫拖成大病。

這些因素使疝氣風險增　疝氣修補手術助康復

黃俊銘醫師提醒，因人體老化，腹股溝底部腹壁變得薄弱，再加上肥胖、久站、慢性便秘、長期咳嗽、突然提重物等動作，都會使腹內壓力增加，增加腹股溝疝氣發生的風險，建議患者可選擇傳統或是內視鏡的方式進行修補，例如葉姓患者便是透過內視鏡疝氣修補手術，術後恢復時間短，幾乎沒有異物感，休養一週後便返回工作崗位。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54055

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

消基會抽驗免洗筷　9件驗出漂白劑二氧化硫、3件標示不實

男胸悶不以為意竟心跳停止　醫：陣陣胸悶、喘是心肌梗塞前兆！

臍帶繞頸寶寶好危險？婦產科名醫：只有「這狀況」要注意

染疫後健忘、注意力不集中、疲勞　新冠後遺症「腦霧」中醫有解

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀