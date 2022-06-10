186男神「初體驗」吃苦頭！大落髮驚見圓形禿頭

韓劇《現在開始是Showtime！》故事逗趣又溫馨感人，主角的前世今生陸續揭曉，結局於本週播出。先前因拍攝造成肩膀受傷的186男神朴海鎮，在殺青後經過一個月的復健及修養，近日上工陸續接受訪問，透露年輕時沒有演古裝劇的機會，這次為了詮釋角色的前世故事，終於有了古裝劇初體驗，但戴假髮因皮膚敏感導致脖子長痘痘，頭上甚至出現部分圓形區塊的落髮，古裝劇處女秀讓他吃不少苦頭。
問及「角色和自己有什麼相似或不同之處」，朴海鎮表示不會像飾演的「車次雄」愛耍帥，和角色相似的地方是在家也常碎碎唸，甚至被親姊姊說是像「婆婆」，內在的個性和角色滿像。在劇中擁有陰陽眼的他還被問「若能選一個超能力會選什麼」，他選擇預知未來，「所有人應該都想擁有的能力」，並坦承雖然也有「如果我能預知未來就要立刻買樂透」這類金錢上的考量，但主要是想避免遭遇不幸，展現出與劇中無厘頭的他截然不同的務實面。
秦基周透露一開始見到導演、編劇時，對方表示曾看到她在以前的某次訪問中說過：「除了會出現鬼的戲劇，其他的我都可以演！」編劇因此不停安撫說「這齣劇裡沒有恐怖的鬼」讓自己得以放心拍戲。今年已33歲的她，除了外貌與實際年齡不符之外，在劇中大膽的演出也和真實的自己有反差。當被問到「拍攝過程中遇到哪些困難」，秦基周回答「忍笑」，她自認滿能忍住不笑場，但在拍了本劇後發現「啊！原來不是這樣」，並解釋拍攝過程中有太多有趣的事，要忍住不笑場真的很困難。《現在開始是Showtime！》每週六、日獨家在friDay影音播出。