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前作大賣8000萬！《角落小夥伴》新電影「更催淚」

▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》將帶觀眾一探角落小夥伴的日常生活。（圖／威視電影）
▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》將帶觀眾一探角落小夥伴的日常生活。（圖／威視電影）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-11 07:30:00

「角落小夥伴」新電影找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造全新暖心故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，電影將帶領觀眾一探角落小夥伴的日常生活，故事敘述在角落小鎮裡有個藍色月夜傳說，傳說中魔法師會實現大家夢想，現身的魔法師和角落小夥伴也將展開一場意想不到的奇幻旅程。電影在日本上映時，再度掀起角落旋風，最後創下近12億日圓（約台幣2.6億元）的票房佳績，日本網友紛紛被充滿內涵的故事情節打動，表示：「哭到最後心越來越暖，又被這個溫柔的世界治癒了。」

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▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》傳說中魔法師會在五年一度滿月之夜來到「角落小鎮」為大家實現夢想。（圖／威視電影）
▲《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》傳說中魔法師會在五年一度滿月之夜來到「角落小鎮」為大家實現夢想。（圖／威視電影）
「角落小夥伴」首部電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》上映時在各國造成轟動，在台灣也創下8000萬票房佳績，儘管目標觀眾鎖定兒童，卻意外感動無數成年人，被視為「大人的催淚神作」。為了慶祝「角落小夥伴」十週年，日本San-X再推出全新故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》。

首集電影中，角落小夥伴帶領觀眾經歷一段穿梭在童話世界的冒險，新作《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》則是帶領觀眾回到「角落小鎮」裡，讓粉絲看到更多小夥伴們從未曝光的日常生活，並藉著魔幻的傳說讓電影增添更多神祕色彩。

延續前作的溫暖基調，新作同樣將滿足大人及小孩觀眾，讓人感動之餘同時受到療癒。 此外，此次電影主題聚焦在「夢想」，對此導演大森貴弘表示：「自從前作發行後，男性粉絲大幅增加，我被賦予了『故事要讓全年齡層都接受』的使命，因此我以這樣的目標努力前進。」《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》8月5日在台上映。


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