潘瑋柏老婆的心靈雞湯／黑歷史又怎樣？ 我現在很強　

潘瑋柏的感情和婚姻，在外界看來是一夕底定，他突然公布婚訊，公開和交往2年多的空姐女友「Luna」宣云的愛情，也同時宣布女方是他攜手走人生下半場的伴侶。但Luna卻被爆出過去陪玩富少、拍攝爆乳照等黑歷史，這2年多來慘遭網路霸凌，讓潘瑋柏氣到喊告，稱都不是事實，堅持護妻到底。直到最近，Luna才直球對決天王嫂訓練班傳聞，並釐清真相。





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其實滑開Luna的IG和微博，可發現她不但專注工作，同時發展興趣；不但喜歡插花，烹飪能力也一把罩。更重要地，是她時時保持學習之心，在微博分享自己每週補英文的影片，還是一個對媽媽很孝順的女兒，時常結伴出遊。





更有趣地，是Luna發表的語錄都充滿心靈雞湯的勵志況味，以下和讀者們分享，或許就會明白，為什麼潘瑋柏會願意在她身上定下來。「如果沒有你，我仍舊可以生活得很好，但我卻願意跟你在一起，這才是愛情，愛的本質就是『情願』。」





▲潘瑋柏是能演能唱的小天王。（圖／華納音樂提供）

Luna對待生活的用心，都展現在她的煮菜技巧裡，不時會在微博上分享自己做的菜與甜點，還拍片教大家如何煮出健康的蝦仁藜麥飯。她表示：「一直很喜歡研究美食，經常照著網上喜歡的博主做各式各樣的好吃的，在美食中能找到治癒自己的小確幸。」





雖然看到兩性網站稱讚她進得了廚房、出得了廳堂，但筆者見到的，反而是Luna不管是單身還是有伴，她都擁有自己喜歡做的事情，不會將重心完全依賴在「關係」裡，在愛情裡尋死覓活。





興許這就是為什麼，她可以和潘瑋柏低調交往半年、完全不吵不鬧（講個殘酷的，有多少男女因為另一半死都不公開自己，就在那邊逼著對方你到底想怎樣），Luna展現的態度，不見得是體諒包容，很可能是她那句話講的：「我願意跟你在一起，這才是愛情」。是的，因為「我願意」，其他怎樣的都是小事，不是很介意。





潘瑋柏出道後緋聞事件頻傳，甚至和Luna結婚前還在大陸實境節目和吳昕談戀愛，問女方「我們可以正式交往嗎？」遭群眾敲鑼打鼓要他們戲外也在一起。對照實境秀時間點，當時正是潘瑋柏和Luna穩定交往的時候，這要是看在其他女友眼裡，那可多不好受呀？可是Luna顯然沒有，她從來不管束男方，如她自己所講的，願意無條件相信人，相信愛情帶來的力量與羈絆。





每個人對待愛情的態度不同，但從Luna在戀愛裡頭的表現，有人會說她在委曲求全，但筆者卻反向地看見她的閃光點，即是：這女人的心理素質，簡直是有夠強大的。





於是，先不論過去的Luna經歷什麼、從事過什麼，光從她對待生活和經營自己的上進心，筆者認為這已經比起有些只愛躺床上追劇、愛抱怨卻不實踐、在職場狂拉小圈圈的人都很難做到的事情。（這邊強調，是有些，不是全部女孩）每一個人，都該給曾經有過黑歷史的人改過的空間，觀察他們之後的所作所為，遠比斤斤計較著過去要好得多。畢竟，你們又完美到哪裡去呀？到底！



