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燒11億打造人生最後巨作！《輝耀姬物語》連奧斯卡都肯定

▲動畫電影《輝耀姬物語》改編自日本民間傳說《竹取物語》，耗費8年、11億製作。（圖／甲上）
▲動畫電影《輝耀姬物語》改編自日本民間傳說《竹取物語》，耗費8年、11億製作。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-14 11:30:00

吉卜力動畫大師高畑勲一生對日本動畫產業貢獻深遠，不同於宮崎駿作品多為主觀視角，高畑勲擅長透過客觀的敘事方式，為觀眾建立更寬闊的思考空間，其生涯集大成之作《輝耀姬物語》距離上一部作品時隔14年，這部歷時8年、耗費50億日圓（約台幣11億元），堪稱日本動畫史上最貴製作的巨作，其藝術性和創新的水墨畫表現手法，不但得到各界好評，更獲奧斯卡最佳動畫長片提名肯定。

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高畑勲的生涯最後作品《輝耀姬物語》製作時間長達8年，高齡77歲的他仍選擇挑戰傳統水墨技法，作畫幀數超過50萬張，遠高於宮崎駿《風起》的16萬張，寫下吉卜力工作室製作史上的紀錄，也成為手繪動畫的巔峰之作。

高畑勲憑藉《輝耀姬物語》獲得奧斯卡最佳動畫長片提名，他出席頒獎典禮時，各國創作者爭相告白，《大英雄天團》導演克里斯威廉斯深受啟發：「這是一部很有美感和感染力的動畫，看到結尾我淚流滿面，這真的太了不起了！」《星際寶貝》、《馴龍高手2》導演迪恩戴布洛伊更大讚已達到藝術品等級。

▲老爺爺舉家搬到京城豪宅，為女兒命名為「輝耀姬」。（圖／甲上）
▲片中，老爺爺舉家搬到京城豪宅，為女兒命名為「輝耀姬」。（圖／甲上）
《輝耀姬物語》改編自日本民間傳說《竹取物語》，劇情敘述沒有子女的年老夫婦意外發現竹子中有個掌心大小的女嬰，夫婦決定將女嬰撫養長大，女嬰以驚人速度生長成小女孩，她在村莊遊玩時結識鄰家哥哥，聽見一首耳熟能詳的歌曲而莫名感到悲傷，並逐漸長成清新脫俗的絕美少女。與此同時，老爺爺又在竹林間挖出金銀財寶，讓他確信一切是命運的安排，決定舉家搬到京城豪宅，請德高望重的貴人為女兒命名為「輝耀姬」，引發全城轟動，王親貴族爭相前來求愛，就連高高在上的皇帝也好奇她的美貌，少女坐擁珍稀，卻再也沒有發自內心笑過，她回想起過去的美好，萌發逃離昂貴牢籠的念頭。

為紀念大師高畑勲，片商甲上娛樂特別舉辦「高畑勲影展」，包含《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》以及與宮崎駿聯手企劃製作的《熊貓家族》等，將在7月8日起於全台威秀影城獨家上映。


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