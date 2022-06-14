特企／積穗生活圈翻轉進行式　「擎天峰和」潛力無窮

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7大重磅級開發案匯聚 日本三井集團也看好
而房地產增值要件就是區域內持續重大利多，積穗生活圈不僅是科技產業磁吸效應，周圍更匯聚7大重磅級開發案，其中包含國際知名開發商三井集團，將攜手事業夥伴國泰建設一起打造「中和板南路計畫」，5500坪基地預計打造4 棟超高樓層住宅，三井集團近年積極佈局台灣，過去在日本東京六本木，有中城都市更新改造經驗，預料開發案將為該區帶來不同風貌。
另外還包含：新美齊捷運中原站共構案、遠雄廠辦、華固商辦、冠德中和高中捷運聯開案、冠德環球百貨案，以及即將落成的北醫「雙和生醫園區」，從產業面、上市櫃公司的進駐，讓原有價值地段增添優勢。
建設不斷 雙北少有強勁地段
房市專家指出：城市計畫、軌道開發、上市櫃開發商進駐，往往都是房市票房保證！過去台北信義計畫區、或是南港產業與軌道經濟拉抬下，近幾年房價走揚。作為北市的衛星城市，第一環的中和積穗生活圈，更是雙北少數擁有多條捷運的區域，早期的中和新蘆線、到近期環狀線通車，2025即將迎來萬大線，可見地段價值不容小覷！
歷時15年整合近千坪基地打造「擎天峰和」
知名品牌建商岳泰機構，早期就看準中和積穗生活圈發展，歷時15年時間從事都市更新，終於順利整合近千坪土地，並攜手北市豪宅菁英團隊三門聯合建築師事務所、聯邦工程、一隱照明、雅屋設計，於員山路、員山路266巷口打造經典地標「擎天峰和」。
岳泰機構由鵬霖營造起家，鵬霖營造擁有30年營造經驗，對於建築營造結構極為重視，「擎天峰和」以SRC+RC耐震雙結構、日本第一住友制震壁，擘畫地上29層中和嶄新地標，耐震係數達到六級，為目前積穗生活圈推案之最！目前28坪2房已完銷，主力房型為38坪3房產品，以及52、56、62坪4房產品。
中永和少有綠覆率高的地段
值得一提的是，「擎天峰和」擁有中和少有的公園景觀優勢，區內擁有近9000坪員山公園、嘉新、嘉穗、錦和運動公園共4大公園環繞，面積加起來超過萬坪，成為中永和一帶少數綠覆率極高的區域。
生活機能方面，「擎天峰和」仰賴積穗生活圈，鄰近Costco好市多、Global Mall中和環球購物中心，輕鬆抵達新板特區，享受Mega City 板橋大遠百、遠東百貨、麗寶百貨、五鐵共構的板橋車站商圈，距離興建中的捷運萬大線中和高中站約750米。
負責銷售的信義代銷專案蔡哲夫表示：積穗生活圈7大開發案匯聚、建設不斷，逐步打破過去大家的刻板印象，因此吸引到不少中和在地客、板橋、土城客層，也有不少永和客群。多數客戶自用外，更有不少看好此區的成長性的置產客戶，選擇長期持有，等到房子與周邊開發案等陸續完成，預料成為可與其他新北核心區互別苗頭的板塊。