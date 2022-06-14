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圖片來源/kkday
最近引起廣大迴響的愛情劇二十五，二十一，重點的取景地就是全州韓屋村了。劇中羅希度的家便是在這裡拍攝完成，除了作為韓劇取景地，這裡更是保有韓國傳統建築的文化村。在二十五，二十一成為大勢夯劇後，也順勢推出主題旅遊，有機會到訪韓國不妨來此走走！
- 地址：全羅北道全州市完山區麒麟大路99 (南老松洞)
- 全州韓屋村官網
韓劇景點｜山群丘陵 카페산들언덕（社內相親）
圖片來源/[email protected]_k1014
相當火紅的社內相親以浪漫愛情和輕鬆喜劇的風格受到歡迎，劇中女主角申夏莉家裡開的炸雞店，其實是在大邱的一間咖啡廳카페산들언덕取景。由於只取外部景觀，喜歡這部劇的朋友可以將這間咖啡店筆記下來，之後到韓國不妨來此拍照打卡，順便喝杯咖啡來場悠閒下午茶。
- 地址：342-15 Manchon-dong, Suseong-gu, Daegu, 南韓
- 電話：+82 53-955-9201
- 營業時間：10:30-20:30（週日公休）
圖片來源/維基百科
那年，我們夏天劇中國延秀和崔雄高中就讀的學校，就是位在首爾昌德宮旁的首爾中央高等學校。這所學校擁有華美且頗有歐風風格的特色，看裡相當別緻之外，也是鬼怪、喜歡的話請響鈴的校園取景處。喜歡這些韓劇的朋友，有機會到首爾旅遊可以順道來逛逛。
- 地址：首爾特別市鐘路區昌德宮街164
- 電話：+82 2-742-1321
- 首爾中央高等學校官網
圖片來源/[email protected]_yun_
在海岸村恰恰恰中，有個最重要的指標地公辰，拍攝的實際位置其實就是位在浦頂市的清河五日市集。來到這裡，便可以看見劇裡面的公辰最真實的樣貌，由於這部分非常知名的關係，陸續有店家將形象或店名改為公辰相關，讓來踩點的劇迷可以更貼近劇裡的模樣。
圖片來源/[email protected]_yun_
- 地址：慶尚北道浦項市北區清河面清河路200番路6號
- 清河五日市集官網
圖片來源/Square Root官網
位在高城郡的Square Root咖啡廳，是三十九劇中善優向美昭求婚的地方，這裡擁有絕美的海岸線景觀，作為韓劇男主包場求婚的浪漫景點再適合不過。喜歡三十九的劇迷，也千萬不能錯過這間氣派的咖啡廳，除了位置絕佳，這裡也提供住宿，可以體驗在海岸旁入住的度假風情。
- 地址：江原道高城郡竹光面加香街2-7
- 電話：010-5598-4466
- Square Root官網
圖片來源/청려원갤러리
語意錯誤在最近聲勢慢慢壯大，更被譽為是韓國BL劇最佳作題，隨著討論度愈來愈高，劇中場景也開始受到劇迷討論。其中，尚宇和宰英第一次相遇的場景就在青麗園畫廊，這裡平時也經常與水原區廳合作，舉辦在地藝術展覽的展出。有興趣也對韓文略懂的朋友可以參考官方資訊。
- 地址：수원시 팔달구 정조로 751-7 3F
- 청려원갤러리官網
圖片來源/[email protected]_nowourjinhae
隨著玄彬與孫藝珍的世紀婚禮舉辦，促成兩人戀情的愛的迫降也再度被提起。這部經典韓劇中，世理迫降北韓並和正赫第一次相遇的森林，其實是在濟州島上治癒之森拍攝。這裡因為環境清幽，也成為許多韓劇取景點，很適合對韓劇有設略同時也規劃來濟州島旅遊的朋友走訪。
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- 地址：제주 서귀포시 산록남로 2271
- 電話：+82 64-760-3067
- 治癒之森官網
圖片來源/[email protected]
優質韓劇機智醫生生活帶出貼近你我的好故事，劇中主要角色經常聚餐，其中河南烤肉店更是很常被看見，並常常讓劇迷看著看著就流下口水。烤肉是到韓國必須吃的美食之一，河南烤肉店是知名連鎖烤肉店，喜歡機智醫生生活的劇迷，可以選擇旅遊地近的分店一嚐美味。
圖片來源/[email protected]
- 地址：Google 「Hanam Pig House 」即可見多處分店
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原文出處 : ReadyGo 韓國景點懶人包｜８個韓劇迷必訪的韓劇景點推薦 《社內相親》《愛的迫降》拍攝場景大公開！
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