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韓國景點懶人包｜８個韓劇迷必訪的韓劇景點推薦 《社內相親》《愛的迫降》拍攝場景大公開！

韓國景點懶人包｜８個韓劇迷必訪的韓劇景點推薦 《社內相親》《愛的迫降》拍攝場景大公開！
韓國景點懶人包｜８個韓劇迷必訪的韓劇景點推薦 《社內相親》《愛的迫降》拍攝場景大公開！

ReadyGo

2022-06-14 17:00:21

近年來韓劇興起，幾乎是一檔接著一檔都是大勢作品，也讓許多熱愛看韓劇的劇迷朋友有永遠追不完的好劇。因此，今天就來分享超夯韓劇的景點給大家，讓大家追劇之餘也能加入旅遊筆記裡，之後到韓國旅遊時就能來場朝聖韓劇的景點之旅啦！

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韓劇景點｜全州韓屋村（二十五，二十一）

全州韓村屋
全州韓村屋
圖片來源/kkday

最近引起廣大迴響的愛情劇二十五，二十一，重點的取景地就是全州韓屋村了。劇中羅希度的家便是在這裡拍攝完成，除了作為韓劇取景地，這裡更是保有韓國傳統建築的文化村。在二十五，二十一成為大勢夯劇後，也順勢推出主題旅遊，有機會到訪韓國不妨來此走走！

  • 地址：全羅北道全州市完山區麒麟大路99 (南老松洞)
  • 全州韓屋村官網
點我看全州韓屋村的旅遊優惠

韓劇景點｜山群丘陵 카페산들언덕（社內相親）

韓劇景點｜山群丘陵 카페산들언덕（社內相親）
韓劇景點｜山群丘陵 카페산들언덕（社內相親）
圖片來源/[email protected]_k1014

相當火紅的社內相親以浪漫愛情和輕鬆喜劇的風格受到歡迎，劇中女主角申夏莉家裡開的炸雞店，其實是在大邱的一間咖啡廳카페산들언덕取景。由於只取外部景觀，喜歡這部劇的朋友可以將這間咖啡店筆記下來，之後到韓國不妨來此拍照打卡，順便喝杯咖啡來場悠閒下午茶。

  • 地址：342-15 Manchon-dong, Suseong-gu, Daegu, 南韓
  • 電話：+82 53-955-9201
  • 營業時間：10:30-20:30（週日公休）
韓劇景點｜首爾中央高等學校（那年，我們的夏天）

韓劇景點｜首爾中央高等學校（那年，我們的夏天）
韓劇景點｜首爾中央高等學校（那年，我們的夏天）
圖片來源/維基百科

那年，我們夏天劇中國延秀和崔雄高中就讀的學校，就是位在首爾昌德宮旁的首爾中央高等學校。這所學校擁有華美且頗有歐風風格的特色，看裡相當別緻之外，也是鬼怪、喜歡的話請響鈴的校園取景處。喜歡這些韓劇的朋友，有機會到首爾旅遊可以順道來逛逛。

  • 地址：首爾特別市鐘路區昌德宮街164
  • 電話：+82 2-742-1321
  • 首爾中央高等學校官網
韓劇景點｜公辰市場（海岸村恰恰恰）

公辰市場（海岸村恰恰恰）
公辰市場（海岸村恰恰恰）
圖片來源/[email protected]_yun_

在海岸村恰恰恰中，有個最重要的指標地公辰，拍攝的實際位置其實就是位在浦頂市的清河五日市集。來到這裡，便可以看見劇裡面的公辰最真實的樣貌，由於這部分非常知名的關係，陸續有店家將形象或店名改為公辰相關，讓來踩點的劇迷可以更貼近劇裡的模樣。

公辰市場（海岸村恰恰恰）2
公辰市場（海岸村恰恰恰）2
圖片來源/[email protected]_yun_

  • 地址：慶尚北道浦項市北區清河面清河路200番路6號
  • 清河五日市集官網
韓劇景點｜Square Root 스퀘어루트（三十九）

韓劇景點｜Square Root 스퀘어루트（三十九）
韓劇景點｜Square Root 스퀘어루트（三十九）
圖片來源/Square Root官網

位在高城郡的Square Root咖啡廳，是三十九劇中善優向美昭求婚的地方，這裡擁有絕美的海岸線景觀，作為韓劇男主包場求婚的浪漫景點再適合不過。喜歡三十九的劇迷，也千萬不能錯過這間氣派的咖啡廳，除了位置絕佳，這裡也提供住宿，可以體驗在海岸旁入住的度假風情。

  • 地址：江原道高城郡竹光面加香街2-7
  • 電話：010-5598-4466
  • Square Root官網
韓劇景點｜青麗園畫廊（語意錯誤）

韓劇景點｜青麗園畫廊（語意錯誤）
韓劇景點｜青麗園畫廊（語意錯誤）
圖片來源/청려원갤러리

語意錯誤在最近聲勢慢慢壯大，更被譽為是韓國BL劇最佳作題，隨著討論度愈來愈高，劇中場景也開始受到劇迷討論。其中，尚宇和宰英第一次相遇的場景就在青麗園畫廊，這裡平時也經常與水原區廳合作，舉辦在地藝術展覽的展出。有興趣也對韓文略懂的朋友可以參考官方資訊。

  • 地址：수원시 팔달구 정조로 751-7 3F
  • 청려원갤러리官網
韓劇景點｜治癒之森（愛的迫降）

治癒之森（愛的迫降）
治癒之森（愛的迫降）
圖片來源/[email protected]_nowourjinhae

隨著玄彬與孫藝珍的世紀婚禮舉辦，促成兩人戀情的愛的迫降也再度被提起。這部經典韓劇中，世理迫降北韓並和正赫第一次相遇的森林，其實是在濟州島上治癒之森拍攝。這裡因為環境清幽，也成為許多韓劇取景點，很適合對韓劇有設略同時也規劃來濟州島旅遊的朋友走訪。

治癒之森（愛的迫降）2
治癒之森（愛的迫降）2
圖片來源/[email protected]_.tree

治癒之森（愛的迫降）3
治癒之森（愛的迫降）3
圖片來源/[email protected]_.tree

治癒之森（愛的迫降）4
治癒之森（愛的迫降）4
圖片來源/[email protected]_.tree

    • 地址：제주 서귀포시 산록남로 2271
    • 電話：+82 64-760-3067
    • 治癒之森官網
韓劇景點｜河南烤肉店（機智醫生生活）

河南烤肉店（機智醫生生活）
河南烤肉店（機智醫生生活）
圖片來源/[email protected]

優質韓劇機智醫生生活帶出貼近你我的好故事，劇中主要角色經常聚餐，其中河南烤肉店更是很常被看見，並常常讓劇迷看著看著就流下口水。烤肉是到韓國必須吃的美食之一，河南烤肉店是知名連鎖烤肉店，喜歡機智醫生生活的劇迷，可以選擇旅遊地近的分店一嚐美味。

河南烤肉店（機智醫生生活）2
河南烤肉店（機智醫生生活）2
圖片來源/[email protected]

  • 地址：Google 「Hanam Pig House 」即可見多處分店


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原文出處 : ReadyGo 韓國景點懶人包｜８個韓劇迷必訪的韓劇景點推薦 《社內相親》《愛的迫降》拍攝場景大公開！

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