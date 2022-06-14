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最新一泊三食野奢露營體驗｜搶先入住-峇嵐杉丘｜
南投也有野奢露營啦！峇嵐杉丘以希臘神話為主題，帶你入住絕美的星空帳，被森林環繞的露營區，夜晚格外靜謐，半透明的帳抬頭就能欣賞點點繁星，浪漫至極！另外星空帳內備有冷暖氣，不用擔心太冷太熱影響旅遊興致，還有飯店級的寢具設備，這間六月才開幕，還不快搶先入住！
圖 / 南投峇嵐杉丘
圖 / 南投峇嵐杉丘-地中海(星)圖 / 南投峇嵐杉丘-地中海(星)
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花蓮鯉魚潭露營渡假村
挑戰全台最低價！特殊專案2999起｜立即搶購-鯉魚潭露營渡假村｜
想像過住在水上是什麼感覺嗎？花蓮鯉魚潭露營渡假村把帳篷搬到水上，打造全台唯一水上球形屋，純白色的外觀浪漫又有特色，打著奢華露營的主題，一卡皮箱就能入住，還能擁抱好山好水的花蓮，絕對是情侶、閨密暑假出遊的好去處，搭配限定專案真的超划算的啦~~
圖 / 花蓮鯉魚潭露營渡假村
圖 / 花蓮鯉魚潭露營渡假村圖 / 花蓮鯉魚潭露營渡假村
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向海那漾 Nayang Beach
當月壽星老闆請你吃龍蝦！全包餐夠澎湃｜手刀預定-向海那漾｜
伴著海浪拍打的聲音入睡，是另一種享受生活的浪漫情懷，台中的向海那漾是間離海很近的豪華露營區，以「海」的元素來布置帳篷各處，且房間內有獨立衛浴，無需跟他人共用，還能在帳棚內就看到海，是不是超療癒！晚餐有火烤兩吃的Buffet，飯後還能使用泳池、步道等設施，是個相當完善的露營區。
圖 / 向海那漾Facebook
圖 / 向海那漾Facebook 圖 / 向海那漾Facebook
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愛上喜翁
位處高海拔露營區的愛上喜翁，終年都被雲霧環繞，有著如同仙境般的美景，是近期火紅的原因！愛上喜翁提供一泊四食的豪華行程，從下午茶一路吃到隔天早上，還有手作DIY課程、獵人射箭體驗等活動，讓待在營區裡的時間充實又好玩，一點都不無聊啦。
圖 / 愛上喜翁Facebook圖 / 愛上喜翁Facebook
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蟬說：霧繞 WooRao
位在新竹縣五峰鄉的白蘭部落，是個受到祖靈之眼保佑的土地，整個營區就像被包覆在雲霧中，同時結合原住民的文化，充滿神秘又新奇，今年甫剛開幕就受到熱烈關注，如果你還沒體驗過豪華露營，不如就趁這個機會走進泰雅族主題的豪華露營吧！
圖 / 蟬說：霧繞 Facebook
圖 / 蟬說：霧繞 Facebook
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原文出處 : ReadyGo 全台五大浪漫星空露營推薦！六月份新開幕 奢華露營「一泊三食」暑假出遊首選
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