我是廣告 請繼續往下閱讀
朝日夫婦圖／@eat_withmickey
到淡水玩時，除了逛老街之外，也不能錯過這間高人氣的朝日夫婦冰店！日式剉冰美麗的外觀讓人看了食指大動，還會推出每個季節限定的冰品，享用到當季最新鮮的美味。一邊吃著冰，一邊欣賞著窗外觀音山和淡水河的美景，如果剛好碰上日落之時，還能夠一睹夕陽西下的景致，不妨找個時間到淡水走走吧！
朝日夫婦圖／@eat_withmickey
地址：新北市淡水區中正路233-3號
營業時間：12:00-20:00，公休日於店家粉絲專頁公告
朝日夫婦 臉書專頁
延伸閱讀：新北美食｜老派文青新吃法！淡水8家必吃老店+新興銅板美食
基隆 海那邊
海那邊圖／@dmff_foodie
海那邊冰店位在基隆正濱漁港的彩虹屋之列，店內供應的海洋療癒系冰品吸引許多人前來朝聖，使用秘製蘋果醬和石花凍等特色食材點綴而成的「金色日出」和加入了秘製紅豆與自製抹茶凍的「綠色海島」等冰品都相當受歡迎，享用冰品之際，也能夠感受到基隆的漁港風光。
海那邊圖／@dmff_foodie
地址：基隆市中正路529號
營業時間：週一、週四～週日 12:00-18:00(週二、三休店)
海那邊 臉書專頁
延伸閱讀：5G科技「潮境智能海洋館 i OCEAN」新開幕！附近還有基隆絕美看海景點
台中 美軍豆乳冰
美軍豆乳冰圖／@alicesfoodie23
台中審計新村附近的美軍豆乳冰以台灣本土黃豆製作而成，除了有抹茶、草莓等經典口味的豆乳冰之外，店內也有販賣手工豆乳、特濃豆花和古早味甜品。如果有機會到審計新村逛逛時，可以來吃看看這間用料實在又豐盛的冰店！
地址：台中市西區民生路380-2號
營業時間：12:00-21:00 (日、一公休)
美軍豆乳冰 臉書專頁
台中 甜月亮義大利手作冰淇淋
甜月亮義大利手作冰淇淋圖／@foodietime927
喜歡義式冰淇淋的你絕對不能錯過這間位於台中審計新村內的甜月亮冰店！店門口擺放的大型夢幻冰淇淋甜筒道具相當吸睛，除了與它合照之外，也別忘了到店內品嘗店家選用新鮮食材、手工製作的義式冰淇淋，總共有上百種口味，每天會隨機供應 12 種，每次到訪都能夠發現新的驚喜。
地址：台中市西區民生路368巷4弄14號
營業時間：10:00~20:00
甜月亮義大利手作冰淇淋 臉書專頁
延伸閱讀：沒有分店，僅此一家！台中西區饕客必吃 隱身商場內的高CP日式料理
台南 南泉冰菓室
南泉冰菓室圖／@denden_diary
南泉冰菓室位於擁有許多知名小吃的台南安平路上，店內的布置與擺設充滿了復古風情，帶給人溫暖懷舊的感受。店內的冰品會依當季新鮮水果推出不同口味，夏季有芒果、香蕉，冬季則可以吃到草莓冰，豐富的配料以及吸睛的冰品讓人看了口水直流！
地址：台南市安平區安平路270號
營業時間：週一～週五 12:00-18:00、週六～週日 12:00-21:00
南泉冰菓室 臉書專頁
延伸閱讀：台南美食地圖！來台南絕對不可錯過的超人氣排隊美食
花蓮 浪花丸 かき氷•島食
浪花丸 かき氷•島食圖／@love80613
一走進浪花丸店內，就能夠感受到室內滿滿的日式風格，可愛有趣的擺設更是增添了幾分童趣。浪花丸除了有沖繩黑糖剉冰、咖啡煉乳剉冰等日式經典剉冰外，還有店內限定、外型獨特的北海白熊君、富士山君等創意剉冰，夏天到花蓮踏浪玩水時，不要忘了到浪花丸吃碗創意十足的日式剉冰！
浪花丸 かき氷•島食圖／@love80613
地址：花蓮市海濱街31號
營業時間：週一、週四～週日13:00～19:00、最後點餐18:30(每週二、三休店)
浪花丸 かき氷•島食 臉書專頁
延伸閱讀：【花蓮兩天一夜懶人包】IG人氣景點行程攻略！連假就出發
【更多特色美食推薦】
- 台北大安｜醬吃冰 吃冰消暑看富士山！六張犁冰店推薦超療癒
- 精選４個台東「有強度的美食」 這些來到台東不能錯失的全新滋味
- 台中霧峰+南屯 二日遊懶人包 精選景點網封「最美文化小城」
原文出處 : ReadyGo 全台特色冰店推薦｜6間日式刨冰、台式冰店降溫沁涼炎夏 望海看落日絕美夕陽！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]