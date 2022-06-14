1歲嬰不慎燙傷　第一時間「這樣做」減輕傷口不適

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衛生福利部南投醫院整形外科與醫療團隊上週為一名1歲的Covid-19確診燙傷幼兒進行清創手術，術後透過適當的輸液支持及傷口照護，目前順利出院轉門診治療。
呂明暐醫師指出，患者的燙傷範圍遍布右前、右外側軀幹、下巴及右上肢等部位，呈二至三度燙傷，佔全身體表面積約13%。在嬰幼兒如此大面積燙傷的情況之下，傳統燙傷藥膏的方式由於需直接擦拭傷口，常造成極大的不舒服及患者的激烈哭鬧抵抗，亦不容易確實的清除傷口上的壞死組織，時間久了容易有系統性感染風險。
清創手術＋抗菌敷料 降低換藥、不適頻率
醫師在評估並與家屬討論後決定安排清創手術，透過術中適當的傷口清創後，使用銀離子抗菌敷料覆蓋傷口，降低傷口感染並減少傳統換藥的頻率跟不適。
呂明暐醫師表示，嬰幼兒因血管較細小，本就不容易置放周邊靜脈導管，而在哭鬧、食慾下降及大面積傷口等水分易流失情況下，讓手術麻醉前準備工作又多花費不少心力，所幸經過適當清創，燙傷面積逐漸縮小，病患哭鬧程度也越來越低，又恢復了以往的活力。
第一時間「沖脫泡蓋送」 減少受傷範圍
由於嬰幼兒的皮膚較薄，加上免疫系統仍相對脆弱，面對同樣的燒燙傷，受傷的深度及感染機率可能會比成人嚴重。呂明暐醫師提醒，一旦發生燒燙傷之意外，應依「沖脫泡蓋送」的順序進行處理，並趕緊送醫；正確的急救措施有助減少皮膚受傷範圍、減緩傷口不適，並且減少後續感染機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54097
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