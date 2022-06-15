這部本土黑幫片影響華語樂壇 音樂人：至少看過30次
《少年吔，安啦！》由侯孝賢監製、徐小明導演，是台灣新電影浪潮中最為獨特的黑幫片，當時除了導演、編劇上的費盡心思，也在拍攝技術上有所堅持，是台灣首部使用杜比立體聲拍攝的電影，也因此拿下第29屆金馬獎最佳錄音獎。該片亦是首部在法國坎城影展「導演雙週」中，成為閉幕片的台灣電影，重要性因此可見。
除了電影，《少年吔，安啦！》的音樂，將電影中霓虹閃爍、紙醉金迷襯托的更加艷紅，甚至比電影更為直接的影響了整個時代。包含Starr Chen在內，許多的音樂人都深深受到這張電影原聲帶的影響，Starr甚至在受到邀約時就不可置信地提到：「這部電影我至少看了30次吧！」臭屁嬰仔的立勝也表示：「伍佰、林強是我到現在都還在循環播放的選擇，對於歌詞邏輯及咬字發音都影響我很多。」當時的歌曲〈無聲的所在〉「惦在這座銅牆鐵壁的深山林內，紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來，安怎艱苦的心事，顛倒愛吞落腹肚內」這段歌詞，對於以前不乖的Gambler有無比的感觸。栗子看完電影也想起他曾經年少瘋狂的過往。
《少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯》即將搶在《少年吔，安啦！》4K數位修復版上映前，於7/1上架各大音樂串流平台，首先亮相。今年是自從《少年吔，安啦！》電影上映後的第30個年頭，當時的電影原聲帶監製倪重華再度為此電影重任音樂專輯監製，由當時的搖滾經典轉為時下最流行的嘻哈，用不一樣的方式呈現，屬於2022年的少年安。
這次專輯號召到台中最大的音樂廠牌「混血兒娛樂」、金曲製作人Starr Chen帶領的「奇洱文創」、金牌作曲人凃惠源的「搖搖國際」以及天熹娛樂共同製作這張《少年吔，安啦！30週年致敬合輯》。伴隨電影重新上映，推出全新合輯，集結屬於這個時代的台灣饒舌歌手。台語嘻哈的先驅臭屁嬰仔、歌詞兇猛的勁爆嘻哈二人組Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子、史上最年輕金音入圍者潮州土狗、幫派嘻哈代表Gambler、叫小賀的潤少、新生代女饒舌歌手夏沐、和抱有職業玩家態度的高級玩家。專輯風格除了以嘻哈為主要曲風之外更能聽到這些饒舌歌手嘗試像是搖滾、龐克和電音等不同曲風。
除了音樂專輯，這次邀請到這麼多的嘻哈歌手，也希望能給粉絲們大滿足的互動！突破串流平台的限制，本專輯將限量販售整張專輯音檔給歌迷們獨家擁有。除了專輯之外也直接開放預購7月17日新歌發表會的演唱會門票和電影預售票！
當然，有了現場活動，怎麼能少了周邊商品？！這次主要販售的周邊商品有號稱出土文物的《少年吔，安啦！》劇照珍藏卡還有超機車的紀念T-Shirt等。以上商品全都只有在群募平台「挖貝WaBay」於6月13日晚上8點全面限量起售，想要的朋友，趕快手刀搶起來呀！（編輯：楊穎軒）