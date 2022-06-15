COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《傳說對決》最新聯動！《鬼滅之刃》善逸、伊之助參上？

▲《Garena 傳說對決》在過去的6年裡，與多款知名動畫、漫畫IP進行聯動合作，《鬼滅之刃》是否二次聯動，引發高度關注！（圖／傳說對決官方粉絲團）
▲《Garena 傳說對決》在過去的6年裡，與多款知名動畫、漫畫IP進行聯動合作，《鬼滅之刃》是否二次聯動，引發高度關注！（圖／傳說對決官方粉絲團）

生活中心/綜合報導

2022-06-15 15:00:00

喜歡的電影、動漫角色沒出手遊怎麼辦？有「IP共和國」美譽的《Garena 傳說對決》在過去的6年裡，與多款知名動畫、漫畫IP進行聯動合作，包括《刀劍神域》、《BLEACH 死神》、《一拳超人》等高人氣熱門項目。而近來《Garena 傳說對決》透露最新聯動合作，許多玩家都紛紛猜測《鬼滅之刃》是否二次聯動，引發高度關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Garena 傳說對決》在過去的6年裡，與多款知名動畫、漫畫IP進行聯動合作，包括《刀劍神域》、《BLEACH 死神》、《一拳超人》等高人氣熱門項目。（圖／品牌提供）
▲《Garena 傳說對決》在過去的6年裡，與多款知名動畫、漫畫IP進行聯動合作，包括《刀劍神域》、《BLEACH 死神》、《一拳超人》等高人氣熱門項目。（圖／傳說對決官方粉絲團）
《Garena 傳說對決》自2017年起與DC漫畫合作，多位漫畫中的人氣角色相繼來到傳說戰場，至今仍受到玩家喜愛，於2021年底更再度攜手推出「哈利奎茵」造型，又一次帶起遊戲中的DC浪潮！而不僅將DC漫畫中的知名角色帶入遊戲中，還推出包括與《一拳超人》、《死神》、《ULTRAMAN》等知名動漫聯動的活動。在遊戲中為玩家們帶來了更多精心製作的聯動造型，並借助上述熱門動漫的力量，繼續帶來遊戲的新亮點。

在2022的下半年，《Garena 傳說對決》對外宣布將推出人氣爆棚的《一拳超人》和《ULTRAMAN》限時回歸活動，更將在7月底的品牌節日「傳說日」中帶來最新的神秘聯動，為傳說戰場注入更多活水，打造更豐富多元的遊戲內容。

▲《Garena 傳說對決》攜手知名動畫《一拳超人》合作推出聯動造型，人氣英雄埃羅、克里希分別化身「傑諾斯」與「戰慄的龍卷」。（圖／品牌提供）
▲《Garena 傳說對決》攜手知名動畫《一拳超人》合作推出聯動造型，人氣英雄埃羅、克里希分別化身「傑諾斯」與「戰慄的龍卷」。（圖／傳說對決官方粉絲團）
《Garena 傳說對決》攜手知名動畫《一拳超人》合作推出聯動造型，人氣英雄埃羅、克里希分別化身「傑諾斯」與「戰慄的龍卷」。還有搞笑的「埼玉Cosplay」造型，是由英雄拉茲進行Cosplay演繹，並加入有趣的假髮裝扮供玩家自由搭配，趣味性十足。在本月初三個聯動造型已經陸續在傳說對決中重新登場，以超高還原度的帥氣技能特效與精緻的造型模組再度席捲戰場。

▲《Garena 傳說對決》更宣布另一組超人們—《ULTRAMAN》也將再度降臨傳說戰場。（圖／品牌提供）
▲《Garena 傳說對決》更宣布另一組超人們—《ULTRAMAN》也將再度降臨傳說戰場。（圖／傳說對決官方粉絲團）
不只有一拳超人的回歸，《Garena 傳說對決》更宣布另一組超人們—《ULTRAMAN》也將再度降臨傳說戰場。由傳說對決中的人氣英雄龍馬、弗洛倫分別化身「超人ULTRAMAN」與「超人SEVEN」，一起來到傳說戰場為和平而戰！帥氣的超人造型搭配龍馬和弗洛倫的高端劍法，在技能上添加科技感的光影特效，彼此完美融合成為戰場上不容忽視的存在，想要收藏限定聯動造型的玩家絕對不能錯過！

▲今年《Garena 傳說對決》的品牌節日「傳說日」中，將推出全新的聯動合作，此消息一出隨即引發玩家猜測《鬼滅之刃》是否二次聯動。（圖／品牌提供）
▲今年《Garena 傳說對決》的品牌節日「傳說日」中，將推出全新的聯動合作，此消息一出隨即引發玩家猜測《鬼滅之刃》是否二次聯動。（圖／傳說對決官方粉絲團）
在今（2022）年五月的傳說對決五五好團節，更有話題席捲全台的《鬼滅之刃》在傳說對決遊戲中登場，再度取得現象級的討論。後續更有可愛的蝶屋大冒險活動，玩家可以在鬼滅之刃的經典場景「蝶屋」中玩跳格子遊戲以領取獎勵，讓整個IP聯動活動更加豐富、精彩。

除了過往備受歡迎的多個聯動造型復刻之外，在今年《Garena 傳說對決》的品牌節日「傳說日」中，更將推出全新的聯動合作，此消息一出隨即引發玩家猜測《鬼滅之刃》是否二次聯動，而善逸和伊之助又是否也會跟上炭治郎的腳步一起進入傳說戰場呢？就讓玩家們一起期待傳說日的到來，迎接這個神秘聯動登場吧！

《Garena 傳說對決》自發布至今，受到廣大玩家的熱情支持，更於第三方資料分析平台App Annie（data.ai）統計中，蟬聯兩年取得年度月活躍用戶冠軍的榮耀。能夠取得這樣的成績，《Garena 傳說對決》長期與知名IP進行聯動合作所帶來的幫助不容忽視。

《Garena 傳說對決》一次次地藉由熱門IP的助力，將遊戲影響力拓展至更大規模的受眾，讓遊戲不只是一款多人對戰的遊戲，更是乘載了玩家及動漫粉絲們對於這些他們所喜愛的IP的回憶與想像，讓這些IP中的經典角色陪伴他們一起征戰四方。用最豐富的遊戲內容，打造最好的遊戲體驗，期待2022下半年《Garena 傳說對決》還會再帶來更多精彩的聯動合作，創造出如「IP共和國」一般豐富多元的遊戲內容。

特企／台灣原創手遊《王領英雄》　6/21雙平台正式上線

特企／元宇宙手遊《MetaCity M》　第二波土地資訊公開

特企／移動端最接近3A！次世代動作手遊《極無雙2》上線

微軟Xbox遊戲發表會　公佈未來12個月可期待的30款遊戲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀