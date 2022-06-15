《傳說對決》最新聯動！《鬼滅之刃》善逸、伊之助參上？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在2022的下半年，《Garena 傳說對決》對外宣布將推出人氣爆棚的《一拳超人》和《ULTRAMAN》限時回歸活動，更將在7月底的品牌節日「傳說日」中帶來最新的神秘聯動，為傳說戰場注入更多活水，打造更豐富多元的遊戲內容。
《Garena 傳說對決》攜手知名動畫《一拳超人》合作推出聯動造型，人氣英雄埃羅、克里希分別化身「傑諾斯」與「戰慄的龍卷」。還有搞笑的「埼玉Cosplay」造型，是由英雄拉茲進行Cosplay演繹，並加入有趣的假髮裝扮供玩家自由搭配，趣味性十足。在本月初三個聯動造型已經陸續在傳說對決中重新登場，以超高還原度的帥氣技能特效與精緻的造型模組再度席捲戰場。
不只有一拳超人的回歸，《Garena 傳說對決》更宣布另一組超人們—《ULTRAMAN》也將再度降臨傳說戰場。由傳說對決中的人氣英雄龍馬、弗洛倫分別化身「超人ULTRAMAN」與「超人SEVEN」，一起來到傳說戰場為和平而戰！帥氣的超人造型搭配龍馬和弗洛倫的高端劍法，在技能上添加科技感的光影特效，彼此完美融合成為戰場上不容忽視的存在，想要收藏限定聯動造型的玩家絕對不能錯過！
在今（2022）年五月的傳說對決五五好團節，更有話題席捲全台的《鬼滅之刃》在傳說對決遊戲中登場，再度取得現象級的討論。後續更有可愛的蝶屋大冒險活動，玩家可以在鬼滅之刃的經典場景「蝶屋」中玩跳格子遊戲以領取獎勵，讓整個IP聯動活動更加豐富、精彩。
除了過往備受歡迎的多個聯動造型復刻之外，在今年《Garena 傳說對決》的品牌節日「傳說日」中，更將推出全新的聯動合作，此消息一出隨即引發玩家猜測《鬼滅之刃》是否二次聯動，而善逸和伊之助又是否也會跟上炭治郎的腳步一起進入傳說戰場呢？就讓玩家們一起期待傳說日的到來，迎接這個神秘聯動登場吧！
《Garena 傳說對決》自發布至今，受到廣大玩家的熱情支持，更於第三方資料分析平台App Annie（data.ai）統計中，蟬聯兩年取得年度月活躍用戶冠軍的榮耀。能夠取得這樣的成績，《Garena 傳說對決》長期與知名IP進行聯動合作所帶來的幫助不容忽視。
《Garena 傳說對決》一次次地藉由熱門IP的助力，將遊戲影響力拓展至更大規模的受眾，讓遊戲不只是一款多人對戰的遊戲，更是乘載了玩家及動漫粉絲們對於這些他們所喜愛的IP的回憶與想像，讓這些IP中的經典角色陪伴他們一起征戰四方。用最豐富的遊戲內容，打造最好的遊戲體驗，期待2022下半年《Garena 傳說對決》還會再帶來更多精彩的聯動合作，創造出如「IP共和國」一般豐富多元的遊戲內容。