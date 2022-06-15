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來勢洶洶COVID-19病毒　血液透析患者不可輕視　

來勢洶洶COVID-19病毒　血液透析患者不可輕視　
來勢洶洶COVID-19病毒　血液透析患者不可輕視　

健康醫療網

2022-06-15 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】自2020年初開始COVID-19全球大流行至今已兩年多，隨著病毒本身的變異，防疫策略也隨之調整，由原本的封鎖清零也轉變成與病毒共存。目前台灣感染COVID-19以Omicron變異株為主，傳染力較之前的變異株強，血液透析患者因免疫力較差，且須頻繁往返醫療院所，這些因素皆導致腎友更容易受到感染。

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感染新冠肺炎  腎友更易重症

2021年美國的研究顯示血液透析患者感染COVID-19死亡率高達26%。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區腎臟內科主任陳永泰表示，血液透析患者是COVID-19感染的高危險群，血液透析患者不但容易被感染，其感染死亡率也比一般人高。

和平院區就被中央指定為血液透析專責院所，因此收治了大量的血液透析感染患者。臨床經驗是血液透析患者感染COVID-19後，大多會進展成重症，死亡率相當的高。目前在北部許多血液透析的患者都遭受到Omicron的感染，常見的家庭間的傳播，常常是家人或是照顧者感染後，腎友在一兩天後也被感染。

不過與去年流行的Delta變異株相比較，今年受感染的血液透析患者雖然人數比去年更多，但因為病毒的特性，且受益於許多患者都有接種疫苗，在感染Omicron後嚴重程度比去年來的輕微。但因感染人數眾多，仍有不少患者須住院治療。

施打疫苗保護　口服抗病毒藥

台灣仍然在疫情流行的高峰期，針對洗腎患者，陳永泰主任建議所有腎友都需要施打疫苗，且須施打基礎加強劑及追加劑來增強自身保護力，以減少感染後重症的產生。此外，建議每位透析患者在家中最好準備快篩試劑，在家中有其他人感染的時候或自己有輕微症狀時，就能夠立即自我篩檢，一旦發現陽性需要立刻就醫，以及早評估抗病毒藥物的使用。

目前適用於輕症的兩種口服抗病毒藥物，血液透析患者只能使用莫納皮拉韋。與病毒共存的政策下，陳永泰建議洗腎患者疫苗應該要打好打滿，平時提高警覺，早期發現即早篩檢，早期用藥以減少重症的產生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54122

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