本土＋68,965！首例青少年MIS-C　13歲男康復一個月後連燒4天

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個案縣市分布
- 臺中市10,756例
- 高雄市10,001例
- 新北市8,348例
- 臺南市6,987例
- 桃園市5,845例
- 彰化縣5,541例
- 臺北市4,387例
- 屏東縣3,150例
- 雲林縣1,716例
- 苗栗縣1,676例
- 新竹縣1,552例
- 南投縣1,486例
- 嘉義縣1,283例
- 新竹市1,227例
- 宜蘭縣1,221例
- 花蓮縣901例
- 基隆市837例
- 臺東縣789例
- 嘉義市783例
- 澎湖縣279例
- 金門縣141例
- 連江縣33例
指揮中心指出，今日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日。
醫療應變組副組長羅一鈞補充，死亡個案中，一名30歲男性本身無接種疫苗、有慢性心臟病，染疫後出現心臟衰竭，因心臟病惡化、導致肺水腫，染疫後更引起肺炎、呼吸衰竭，因心肺雙重效應過世。病程方面，該案在6月7日發病當日就醫，經救治後仍於6月11日死亡。
兒少重症案例＋5！國內出現首例青少年MIS-C案例
針對5例新增的兒少重症案例，羅一鈞說明，第一例為國內首例青少年MIS-C的13歲男性，本身無慢性病史，去年9月、今年1月接種過BNT疫苗，今年5月3日確診，發燒2天後康復；6月6日出現高燒到39.4度持續發燒4天，出現全身紅疹和雙眼結膜炎，還有咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、腹痛、胸悶和喘等症狀；6月11日急診，抽血發現發炎指數升高，經診斷符合MIS-C，目前住院接受治療。
羅一鈞補充，另2例MIS-C為5歲、10歲女童，2例分別在5月中旬和5月初確診，經3周、5周左右，後續出現發燒、紅疹和結膜炎等症狀，經診治是MIS-C，目前都在一般病房住院治療中。
另一名則是疑似腦炎的2歲男童，本身無慢性病史，羅一鈞說明，6月10日出現發燒到38.6度，快篩陽性，合併意識改變、抽搐，送急診後，發生呼吸窘迫症狀。該案有插管接呼吸器，頭部電腦斷層有腦水腫，收治加護病房，使用降腦壓藥物和瑞德西韋、免疫球蛋白，目前在加護病房治療，病況穩定。
最後一例為合併細支氣管炎的一歲男童，本身無慢性病史，經醫院補充資料確認5月份的重症。羅一鈞表示，個案於5月7日確診，5月9日因呼吸困難和胸凹到急診，因呼吸窘迫插管，住加護病房，有使用瑞德西韋和類固醇治療，後續治療順利，5月11日拔管移除呼吸器，隔天轉出加護病房、5月16日康復出院，屬於細支氣管炎。
羅一鈞總結，目前兒童重症累計54例，其中腦炎佔19例、肺炎含細支氣管炎有10例、MIS-C有10例；青少年重症增加1例，死亡沒有增加。
26例BA.4及BA.5侵台 指揮中心：將討論邊境、防疫旅館人員第4劑疫苗
指揮中心公布，今日新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及20株Omicron BA.5，個案分別為16例男性及10例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今(2022)年5月30日至6月5日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國及泰國（各2例），澳洲、英國（各1例）移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國（6例），美國及西班牙（各4例）、新加坡（3例），澳洲、韓國及薩爾瓦多(各1例)移入。
指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。
此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。
針對邊境工作人員包含防疫旅館工作人員是否符合施打第四劑疫苗標準，羅一鈞強調，指揮中心近期會提案到ACIP，請專家討論討論，這些工作人員大多都在12月或1月完成第三劑疫苗接種，若隔5個月以上，且經ACIP委員同意，本月就可以開始接種第四劑疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54139
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