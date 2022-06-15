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確診康復後仍咳嗽、有痰？　中醫調理改善後遺症

確診康復後仍咳嗽、有痰？　中醫調理改善後遺症
確診康復後仍咳嗽、有痰？　中醫調理改善後遺症

健康醫療網

2022-06-15 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】衛生福利部今（111）年4月18日起實施公費清冠一號居家照護，奇美醫學中心中醫部即從5月初安排中醫師輪班看診，至今透過視訊診治500多名病人，年齡層分布從1歲幼兒到90歲的長者，其主要族群仍為20至60歲的青壯年。

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清冠一號　有效緩解確診症狀奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說明，清冠一號為國內研發具有抗COVID-19病毒成效的中醫成藥，僅提供確診者服用。主要功效為疏風解表、清熱化痰，對於發燒、喉嚨痛、咳嗽、黃稠痰等屬於中醫風熱症狀可有效緩解，然而，針對肌肉痠痛嚴重、高燒、胸悶喘促、鼻塞、腹瀉等風寒或寒濕證的病人，則會再斟酌搭配其它辛溫解表或芳香化濁藥物治療。

透過視訊問診及望舌　症狀有跡可循

梁祐爾總醫師表示，部分確診病人在解隔離或出院後，仍有咽乾、咳嗽、痰少難咳、呼吸不順情形，透過視訊看病人舌苔厚度及舌色、或解隔後回門診把脈，考量「痰飲」的存在，並判斷有沒有氣陰受損、或殘留肺熱。

此外，病人體質也會影響病情，例如：習慣晚睡、熬夜、或貧血、平常營養攝取不足等「氣陰不足」體質的病人，舌象為舌胖或苔少，在高燒、感染後較容易有心悸、動多會喘的後遺症；而喜歡吃冰、飲冷，原本消化功能不佳、舌苔白厚的民眾，染疫後容易發生食慾不振、腹瀉腹脹等「中焦濕滯」的表現。

辨證論治開立專屬處方　加速症狀緩解

梁祐爾總醫師指出，透過視訊診療，逾半病人的症狀可在服藥五日至一週內獲得緩解，因此建議病人應多休息、補充營養，若快篩陰性後還有咳嗽、痰、活動性喘、心悸、頭暈頭痛、失眠焦慮等COVID-19後遺症，可預約一般視訊門診接受辨證治療，或於自主管理屆滿後至門診就醫調理。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54080

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