臺灣晚期肝癌治療困境　高雄長庚啟動精準醫療大數據迎戰

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▲高雄長庚醫院盧勝男副院長呼籲，目前晚期肝癌仍處於十大癌症死因第二名，因此患者的藥物治療該被更加重視。(圖/環球生技月刊提供)
臺灣晚期肝癌存活率僅0.5年 如何擺脫窘境跟上國際腳步？
依據歐美行之有年、臺灣也在2007年採用的巴塞隆納臨床肝癌分期（Barcelona Clinic Liver Cancer，簡稱BCLC），將肝癌分成早期階段的0、A、B期，以及晚期階段的C、D期。
「近年歐美最新版的BCLC指南，訂出了0~D期應有的存活期中位數。臺灣的0期（10年以上）、A期（6年）、B期（2.5年）的存活期數據，是全國幾乎都達標，可說是傲視歐美，但後期治療很快就會面臨挑戰」「C期治療在歐美藥物陸續上市後，存活期中位數調成了2年，相較之下臺灣截至2017年的統計數據，只有0.5年」盧勝男副院長表示。
晚期治療患者大多數都無法開刀，只能接受全身性治療。而全球首項創新晚期肝癌標靶藥物在2007年問世，其後新的多重激酶抑制劑（multikinase inhibitor）二線晚期肝癌標靶治療用藥、小分子抑制劑、免疫療法相繼上市，使得醫師在治療肝癌評估上有更多選擇，為病患量身打造最合適的治療計畫。
原廠的肝癌治療藥品，皆針對法規要求進行完整的第一、二，甚至第三期臨床試驗研究，以確保藥物的療效及安全性；學名藥並未如原廠創新藥品經過多重臨床試驗對各面向把關；除此之外，藥品主成分外的相關成分，例如賦形劑、製劑製程等等也會與原廠藥物有所差異。因此用藥上，尤其是在癌症的治療，則更需多加留意，聽從專業臨床醫師的判斷，選擇相對來說更具有療效及安全性佐證的治療方式。
千人精準醫療大數據4年計畫 盼為肝癌治療帶來曙光
▲高雄長庚醫院王植熙院長表示，利用精準醫療可以幫助肝癌患者篩選出合適的藥物，就有機會增加病人的存活率，讓病人與癌細胞共存。(圖/環球生技月刊提供)
對於肝癌在精準醫療上的挑戰，高雄長庚醫院院長王植熙醫師表示，目前國際上肝癌的突變資料庫不像其他癌症那麼完整。如果能夠依據精準醫療原理，找到肝細胞腫瘤的特定突變位點，進而篩選出合適的藥物，把腫瘤縮小、倒退到早期階段，就有機會用手術或電燒增加病人的存活率，讓病人與癌細胞共存。
因此，高雄長庚醫院參加了政府跨部門「健康大數據永續平台」計畫，聚焦於肝細胞癌精準醫療策略和預後評估整合平台，建構臨床資料庫、基因體學、影像體學和病理體學資訊網絡，預計4年收集1千位患者的健康大數據，期待能藉此提升台灣的肝癌治療。
盧勝男表示，以癌症標靶藥物來說，肺癌透過基因檢測或是生物標誌（biomarker）了解驅動基因突變點後，再根據報告選擇藥物來證明成效，所以獲得很好的給付。期待能夠透過鎖定肝癌的精準醫療計畫改善肝癌標靶藥物的納保，同時幫助弭平臺灣和國際在C期存活期的差距。
轉載自環球生技月刊：https://news.gbimonthly.com/tw/article/show.php?num=46937
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54073
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