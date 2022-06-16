肛門要怎麼洗才是「肛肛好」？美女醫師教你如何解決肛門瘙癢的困擾

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鍾雲霓醫師表示，只要把握好清洗肛門的正確觀念，平時要洗肛門也不是問題，不過清洗肛門需要注意以下五個正確觀念：
1. 肛門像嘴唇
肛門的皮膚有如稚嫩的嘴唇，本來就應該保留一點濕潤和油脂，因此不建議反覆用肥皂或紙巾磨洗肛門。
2. 天冷時油脂少，要少洗
平常只需溫和擦拭或水洗肛門，當感到肛門受傷或搔癢時，只要用溫涼水冲洗，且溫度不宜過熱，洗後可局部塗抹凡士林做為基礎保濕。
鐘醫師強調，洗肛門不必執著洗到完全沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道屬於正常，並不代表肛門骯髒。
3. 癢時用溫涼水洗，配合冰敷
若晚上肛門出現搔癢影響睡眠，建議可隔著衣褲以冰袋冷敷，或使用飲用水將衛生棉弄濕，並放入冷凍庫備用，以便必要時做為夜間冷敷使用。
4. 少摩擦、多按壓；濕紙巾可能會引起過敏
如果有使用濕紙巾擦拭的習慣，要注意濕式衛生紙的成分是否適合自己，若越擦越癢，就代表可能不適合使用。鍾雲霓警告，不論再好的藥膏或濕式紙巾，其成分都有可能引起過敏。
另外，鐘醫師提醒，有些患者因為長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，會引起潮濕、破皮、搔癢等症狀，如發生這類痔瘡引起的肛門搔癢，建議到門診諮詢醫師以徹底解決痔瘡問題，方能根除搔癢困擾。
5.衣物的纖維引起發癢
鍾雲霓醫師指出，由於棉質內褲好洗、透氣、纖維細，且價格也不貴，因此成為醫師推薦使用的最好布料，但純棉布料洗久了會出現短纖維端，成為搔癢毛鬚，因此建議最好丟掉起毛的內褲以免引起肛門發癢。
本文經Dr. Hemor痔瘡達人 鍾雲霓醫師 臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》授權報導
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