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肛門要怎麼洗才是「肛肛好」？美女醫師教你如何解決肛門瘙癢的困擾

肛門要怎麼洗才是「肛肛好」？美女醫師教你如何解決肛門瘙癢的困擾
肛門要怎麼洗才是「肛肛好」？美女醫師教你如何解決肛門瘙癢的困擾

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-16 19:01:32

肛門作為身體隱私部位，平常很少會被當成閒聊的話題，一旦遇到與肛門相關的問題，不論男女難免都會感到難以啟齒。對此，禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科與微創痔瘡手術專任主治醫師鍾雲霓在臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》特別為民眾講解，提醒大家肛門其實並不適合用肥皂、沐浴乳、私密處洗劑甚至是熱水來清洗，並傳授了五個關於洗肛門的正確觀念。

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洗肛門的正確觀念

鍾雲霓醫師表示，只要把握好清洗肛門的正確觀念，平時要洗肛門也不是問題，不過清洗肛門需要注意以下五個正確觀念：

1. 肛門像嘴唇

肛門的皮膚有如稚嫩的嘴唇，本來就應該保留一點濕潤和油脂，因此不建議反覆用肥皂或紙巾磨洗肛門。

2. 天冷時油脂少，要少洗

平常只需溫和擦拭或水洗肛門，當感到肛門受傷或搔癢時，只要用溫涼水冲洗，且溫度不宜過熱，洗後可局部塗抹凡士林做為基礎保濕。

鐘醫師強調，洗肛門不必執著洗到完全沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道屬於正常，並不代表肛門骯髒。

3. 癢時用溫涼水洗，配合冰敷

若晚上肛門出現搔癢影響睡眠，建議可隔著衣褲以冰袋冷敷，或使用飲用水將衛生棉弄濕，並放入冷凍庫備用，以便必要時做為夜間冷敷使用。

4. 少摩擦、多按壓；濕紙巾可能會引起過敏

如果有使用濕紙巾擦拭的習慣，要注意濕式衛生紙的成分是否適合自己，若越擦越癢，就代表可能不適合使用。鍾雲霓警告，不論再好的藥膏或濕式紙巾，其成分都有可能引起過敏。

另外，鐘醫師提醒，有些患者因為長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，會引起潮濕、破皮、搔癢等症狀，如發生這類痔瘡引起的肛門搔癢，建議到門診諮詢醫師以徹底解決痔瘡問題，方能根除搔癢困擾。

5.衣物的纖維引起發癢

鍾雲霓醫師指出，由於棉質內褲好洗、透氣、纖維細，且價格也不貴，因此成為醫師推薦使用的最好布料，但純棉布料洗久了會出現短纖維端，成為搔癢毛鬚，因此建議最好丟掉起毛的內褲以免引起肛門發癢。

本文經Dr. Hemor痔瘡達人 鍾雲霓醫師 臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》授權報導

 

鍾雲霓醫師 授權提供
鍾雲霓醫師 授權提供
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