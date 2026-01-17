FansWorld粉絲窩每年都會進行「人氣系列票選」活動，近日官方公布2025年度人氣台灣樂壇女歌手，前三名分別是第1名：陳華、第2名：Miusa妙莎、第3名：Sabrina胡恂舞，打敗蔡依林、A-Lin、王心凌等人氣女星。冠軍陳華近幾年人氣飆升，更成為「校唱女王」；而Miusa曾是綜藝天王吳宗憲旗下藝人，更被稱作是憲哥「第4個女兒」，怎料因違反公司禁愛令遭到解約。
冠軍不是蔡依林 2025人氣女歌手票選出爐
經過粉絲激烈票選後，陳華以41萬6955票獲得冠軍，Miusa則獲得36萬6817票位居第二，Sabrina也以7萬票順利擠進前三名。順利打敗王心凌、田馥甄、張韶涵、A-Lin、蔡依林等人氣女歌手。
陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅 躍升校唱女王
原本是網路歌手的陳華，因翻唱多首知名歌曲而打開知名度，之後加入嚴爵「鮪魚肚影音」，憑著歌曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅，躍升「校唱女王」，演出邀約不斷。有著甜美外型和好歌喉的她，深受許多粉絲喜愛，曾獲得KKBOX風雲榜「年度百大風雲歌手」、2025 Hito流行音樂獎「最受歡迎創作新聲」等殊榮。
Miusa 2013年參加選秀節目《超級偶像》闖進前20名，2020年在《綜藝大熱門》中被吳宗憲相中，成為旗下藝人正式出道。吳宗憲一直將Miusa視為自己的女兒，對她疼愛有加。然而，Miusa卻違反公司禁愛令，與陳零九爆出緋聞遭到冷凍。吳宗憲事後表示雙方因理念不合沒再續約，「溝通不良，我也沒那麼多時間，絕大多數我都是付出的人，沒有了緣分，講再多也都是多餘的」。不過，Miusa事後回應，合約中從來沒有「禁愛令」，她個人也並非違約，而是合約到期不續約。
新生代歌手「Sabrina」胡恂舞有國民學姐的稱號，2024年推出新歌〈路邊的野花〉，火速擠進YouTube音樂影片排行榜，並在台北、台中Legacy舉行演唱會，門票開賣後造成搶購風潮，展現超高人氣。
資料來源：FansWorld粉絲窩IG
