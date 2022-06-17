▲ Suzuki Carry 同級商用車唯一進口購車多重優惠實施中

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Suzuki Carry 貨台「贏」運之道 大貨台 高載重 能裝????載贏
相較於乘用車的「拿來開」，商用車車主最在意的是「用來賺」，Carry 在幫忙賺的首要關鍵「貨台」規劃上，下足了得以全球熱賣超過 55 年的真功夫。在新車開發階段即做重點強化升級，首先在頭家最在乎的載運空間上，Carry 以 2,565mmx1,660mm 的超大貨台，傲視同級。至於載重能力更是優異，高達 915 公斤的強力承重，能夠滿足不同行業頭家的多元需求。
Suzuki Carry 省力「贏」運之道 同級最低貨斗高度 腰骨健康贏
除了優異的貨台大小與載重能力，Carry 載貨台高度的規劃上，更設身處地為每位頭家著想：750mm 同級最低貨斗高度的設計，搭配三邊開啟的側欄板，便於頭家上下貨，減少搬運的費力。Carry 體貼每位頭家長期且頻繁搬運的辛勞，預先設想腰骨職業傷害的可能，體貼的貨台高度設計，不只考慮使用者的生意要贏，更要贏得省力，贏得健康。
Suzuki Carry 節能「贏」運之道 日本新一代引擎 14.7km/L 省油贏
新世代Carry 所搭載的1.5升汽油引擎來頭不小，日本製造全新設計的節流閥、噴油嘴與進排氣岐管，大幅提升燃油效率，締造了平均油耗14.7km/L的優異表現，大大節省頭家的荷包。
另一方面，Carry 的動力表現，並不因為優異的節能油耗而有所妥協：96.6 匹最大馬力，同級最強的 13.8 公斤米扭力輸出，就算負重上山、載重爬坡都能游刃有餘，為每位車主帶來讓人驚豔的動力輸出與節能表現。在 Carry 身上，為每一位商用車主實現了「馬兒很會跑 不用太吃草」的兩全夢想。
Suzuki Carry 安全「贏」運之道 多樣安全配備全方位守護 頭家安心贏
在安全上，Carry 將 ABS、ESP、雙前座正面氣囊列為標準配備，還導入可抑制車輪打滑的 EDC 引擎拖曳控制、減少翻覆可能性的 VSF 車輛穩定電子控制系統、與日常行駛安全攸關的 TPMS 胎壓偵測系統、晶片防盜辨識…等多樣配備，為出門在外拚博事業的每個頭家，提供周全的安全防護，讓內行頭家們安心打拚，無後顧之憂；也讓在家等候的妻兒老小，安心放心。
Suzuki Carry 品質「贏」運之道 鍍鋅鋼板防鏽貨台 耐久品質贏
除了貨台的能裝會載，Carry 也針對貨台的耐久品質，下足了工夫。全車貨台採用鍍鋅鋼板，提供優異的防鏽效果；與每位台灣頭家站在一起的 Carry，看見商用車不只要為車主贏得一時，更要為車主贏到長長久久，因此高規格地採用鍍鋅鋼板防鏽貨台、搭載日本製造新一代引擎，以內外兼俱的堅實用心，不只為車主在耐久使用贏，更為頭家們帶來的內外皆贏的信賴品質。
Suzuki Carry 靈活「贏」運之道 同級最小 4.4 公尺迴轉半徑 操控輕鬆贏
看見商用車主全台走透透、打拚為生活的真實樣貌，穿梭在大街小巷、市場市集、工地工廠的使用情境，Carry 透過強化懸吊設定以及短軸距配置，為頭家們帶來同級最小的 4.4 公尺迴轉半徑。面對地狹人稠的台灣用車環境，Carry 以優異的靈活操控，不論是田間小路行駛轉彎、都會巷弄調頭迴轉，都能讓頭家們輕鬆以對，遊刃有餘。
Suzuki Carry 內行頭家「贏」運之道 多重優惠更挺內行頭家
Carry 以勝出同級的最大貨台、最大扭力、最低貨床離地高、最小迴轉半徑、優異節能油耗表現、日本引擎、全方位安全防護、鍍鋅底盤耐久品質…等勝出，為每位內行頭家帶來「贏」運之道，現在還帶來更多優惠，力挺頭家！即日起，入主領牌即贈送頂級米其林 NR 系列護膚級抗 UV400 光學隔熱紙，讓頭家在炎炎夏日也能暢享涼爽愜意，預約試乘還可拿限量贏運長圍裙；分期免頭款，首年 0 負擔專案，可享代車險，加上舊換新只要 45.8 萬起。