▲ MIH 開放電動車聯盟攜手美國白金級加速器 Techstars 串接全球智慧移動新勢力

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MIH 成立目的之一是為年輕世代開創智慧、有態度的生活模式，MIH 執行長鄭顯聰表示：「MIH 是一個技術開發平台，也是一個孵化器，我們與全球的新創公司合作、激盪火花，並支持其技術和商業模式的進步，而 MIH 平台的開放（Open）、高兼容性（Agnostic）、去中心化（Decentralized）三大特點，也正是年輕世代的價值觀，此次期待與更多 EV 領域的新星團隊深度互動及合作，為智慧移動開創新路。」
Techstars執行長 Maëlle Gavet表示：「創業家們總是有能力改變世界，這是為什麼 Techstars 和 MIH 開放電動車聯盟攜手合作，一起打造下個世代的電動車產業！《MIH for Startups》將會為想要塑造未來汽車產業樣貌的創業家們提供最堅強的後盾！Techstars 過去幾年在全球累計超過 120 間智慧移動領域新創、108 多間能源領域新創，以及 600 多間人工智慧／機器學習領域新創。曾於美國底特律與義大利杜林開設智慧移動加速器，並與福特汽車（Ford）、威訊通訊（Verizon） 、 本田（Honda）、博世家電（Bosch）等知名企業合作，投資並輔導未來移動、汽車、交通、智慧城市與基礎建設相關領域之新創。義大利杜林智慧移動加速器也在今年轉為義大利首屆未來城市加速器，專注於打造智慧、永續發展並宜人居住的城市。
MIH開放電動車聯盟與 Techstars 擁有相同的願景，期望藉由合作推動創新，由創新驅動變革，匯集產業新星，齊力打造永續發展的未來。《MIH for Startups》計畫將在今年（2022）七月至八月推出全球大師講堂，邀請未來產業加速器董事總經理 Tricia Martinez、底特律智慧移動加速器董事總經理Ted Serbinski與畢業團隊在歐美與亞太地區進行主題分享，並遴選出20個團隊參加在八月展開、為期 2 個月的新創工作坊，最後選出的 10 個團隊將獲得免費台灣來回機票，在十月份的台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）參加Demo Day，並可於現場設攤推廣，以及參訪供應鏈；前三名的新創團隊將可與鴻海投資團隊一對一深度交流，並有機會獲得鴻海及關聯企業投資，以及成為 MIH 夥伴。
透過 MIH 開放電動車聯盟推動智慧移動產業各角色之間的合作，結合 Techstars 相關產業的國際人脈網絡，相信可以為下一個世代電動車、自動駕駛與移動服務的使用者體驗塑造更明亮的未來！
MIH 開放電動車聯盟作為開放式電動車生態系統的領路人，積極促進移動產業領域的全面合作。使命是實現關鍵技術，開發參考設計，推動行業標準，同時為生態系中的成員彌合差距，進而降低產業的進入門檻，加速創新，縮短開發週期。目標是匯集戰略合作夥伴，為下一代電動車、自動駕駛和移動服務應用開發創新解決方案。透過促進汽車行業和智慧移動領域的轉型，為維持永續發展的未來盡一份心力。
Techstars 為全球頂尖加速器，也是一個國際創新與創業投資平台。創辦於 2006 年，目前已經投資超過 2958 間公司，市場總估值已達 710 億美金。目前有50間加速器正在營運，也在台灣推動「新創生態圈發展計畫」，秉持著 Give First、Founder First 與 Mentorship Driven 的精神，持續協助新創鏈結企業與國際！
《MIH for Startups》網站：https://www.mih-ev.org/startups/