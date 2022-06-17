「二次感染」不可輕忽！學者籲：高風險族群遵從醫囑投藥

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不過羅一鈞也說，根據美國和英國對二次感染定義，通常是以三個月為切點，歐洲用60天，若以感染同一個病毒變異株來看，3個月內二度感染的機率大約是萬分之1到3，機率很低。另包含使用口服藥後又出現病毒量回升情形，以國外經驗來看，也發現有1%到2%的民眾使用口服藥，在症狀改善5天後，經過2到8天又產生症狀，或經過檢測發現陰性轉陽性，甚至比先前病毒量更高，但症狀會自行緩解。
施信如說明，在二次感染的部分，由於病毒不斷地在變異，且人體免疫系統記憶力有限，發生二度感染的狀況很正常，大部分的患者在二度感染的症狀都會較第一次來得輕，不過少部分感染者可能是因為初次感染病毒量較低、症狀較輕微，因此免疫系統對新冠病毒記憶較弱，如果在第二次感染時病毒量較高，症狀可能會比第一次更嚴重，建議高風險患者還是要請醫師評估有無施用抗病毒口服藥的必要。
而針對確診康復後又迅速復陽，施信如解釋，如果是有投藥的患者，目前國際上僅觀察到施用輝瑞口服藥Paxlovid的病患出現迅速復陽的情況，是因為該藥理是破壞新冠病毒的複製蛋白酶，進而讓其無法在人體內複製，達到病毒減量的效果，換言之，如果停藥時，體內仍有少量的病毒，的確會有PCR檢測陰性後又轉為陽性的可能，不過通常症狀也會較輕微，民眾無需擔心。
近期Omicron亞變種株有BA.1到BA.5共五種，最近引發關注的BA.4和BA.5的突變情形和BA.2最為相近，台灣截至13日共出現5例BA.4和BA.5的個案，透過分析不同變異株的病毒結構，Omicron不同亞變種的結構基本上是類似的，但不論是施打三劑AZ或BNT的28天後，受試者的血清中和抗體保護力在對抗BA.4和BA.5相較於其他Omicron亞變種都有下降的情形，而針對BA.1確診者在感染後的14天及21天，其血清中和抗體保護力對於BA.4和BA.5都有下降的情形，也就是說即使感染BA.1亞變種後，還是有可能會再感染BA.4或BA.5。
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