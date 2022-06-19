續寫勝利篇章 ─ Skoda全新Fabia RS Rally2拉力賽車亮相

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Skoda 歷代以Fabia為基礎開發之拉利賽車，不僅在WRC 2賽事有亮眼成績，在整個拉力賽車市場中也非常受歡迎，其中基於第三代Fabia開發的Fabia Rally2 和Fabia Rally2 evo是有史以來最成功的拉力賽車之一，合計共販售了超過450輛，截至2022年5月初，在全球合乎規範的13,091 場賽事中，共累積的4,186次獲登上頒獎台之佳績，其中還包含1,714場勝利。自2015年以來，在WRC 2級別中中共位廠隊或私人車隊拿下超過歐洲冠軍頭銜，另在單一國家級別的賽事中也共累積100次全國冠軍。
第四代Fabia基於VW集團MQB-A0平台打造，整輛車經過大幅度進化，Skoda Motorsport將新車進化之優勢予以強化。外觀配上了全套空力套件，包括：更寬的前保桿、大面積進氣氣壩、散熱孔與新尾翼，而且首亮相廣宣用車還用上了新的Green Mamba亮綠塗裝，同時該車色將開放給市售的Octavia RS與Enyaq Coupe RS iV選搭。
為確保安全，Fabia RS Rally2裝置了與車體結構焊接固定的全套防滾籠，所使用的鋼管總長度達35.8公尺；而即使新一代Fabia尺碼有所放大，但憑藉精湛輕量化工程，讓車輛維持極佳的配重比例，且拜軸距增長與更優化地空氣動力設計，以及底盤調校，提高了整體動態穩定性。
動力系統部分，依據賽事規範引擎排氣量為1.6升，因此Fabia RS Rally2搭載了由VW集團泛用的2.0 TSI引擎為基礎重新基礎之1.6升渦輪引擎，可輸出291hp最大馬力與430Nm最大扭力，並搭配5速序列式變速系統，前後軸配有機械差速器，且在傳動軸間的離合器採電動液壓控制，在車手以手煞車進行甩尾動作時，可將前後軸的傳動力切離，以利攻克刁鑽的彎角。
為對應拉力賽顛簸路況，Fabia RS Rally2底盤設定自然不會與市售車相同，所有設定都經過精心計算，可對應極端壓力。煞車系統部分，在柏油路面賽事中，在配置18吋胎圈組下，搭載355mm前碟盤與300mm後碟盤，若是非鋪裝路面賽事則是配15吋胎圈組，前後碟盤直徑則同為300mm。
為完全依據FIA拉力賽安全標準，Fabia RS Rally2配置內以尼龍和特殊橡膠製成的82.5公升防爆油箱，並具有泡沫滅火裝置，油箱底部則是以玻璃纖維與凱夫勒纖維包覆，以確保安全，比賽的燃油則是來自再生能源，而不是傳統石化油品。為確保Fabia RS Rally2也已在各種不同路面上完成完整測試。