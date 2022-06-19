確診除了咳嗽、發燒　「新冠指甲」也是症狀之一！

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1. 皮膚病變
新冠病毒可能以多種方式影響皮膚，部分確診者會出現全身斑丘疹，也有人可能出現蕁麻疹。其實由新冠引起的皮膚問題並不少見，英國在2021年發表的一項研究發現，有5分之1的確診者會出現皮疹，但卻沒有其他症狀。
對此，台中榮總皮膚科主治醫師翁毓菁也提醒，若只是單純出現紅疹，但無其他症狀或跟確診者接觸，也不用太恐慌，因大多數的新冠皮膚病變症狀皆為「非特異性」，往往在幾天後會消失，也有些會需要幾週的時間，無需特殊治療。但若非常瘙癢或疼痛，有可能是其他原因的皮膚表現，建議先尋求皮膚科醫師治療，以利用藥緩解症狀。
此外，研究也提及在皮膚症狀上，還有所謂的「新冠腳趾」，即腳趾出現紅、腫、皮膚起泡。這種症狀在青少年身上更常見，通常新冠症狀較輕或是無症狀。
2. 新冠指甲
在感染期間，人體面對新冠病毒，會自然做出不同於尋常的壓力反應，並可能以多種形式表現出來，其中包括透過指甲的表徵變化來顯現。
「新冠指甲」包括以下變化：
- 博氏線：手指甲或是腳趾甲基部出現的凹陷橫紋，它是由於身體受到物理壓力後，導致指甲生長臨時中斷而產生的。
- 米氏線：是一種在指甲上出現的橫紋，通常都是白色的。它是由甲床中蛋白質產生異常所造成。
- 指甲根部出現紅色半月色圖案：形成這種變化背後的機制尚不清楚。
胸腔暨重症專科醫師黃軒也曾表示，新冠指甲也有可能出現「脫甲」現象，在染疫約14～21天後，指甲根部開始鬆動，發病後約3個月指甲完全脫落；而關於指甲根部出現紅色半月色圖案，可能是由於病毒感染導致血管損傷，或感染新冠所引起免疫風暴後的反應。但值得留意的是，雖然這些變化可能表示感染新冠，但也可能是由其他情況引起的。例如，引起博氏線的因素，也可能是化療或是其他感染所導致。
3.掉髮
掉髮可能是新冠症狀中，容易受到忽視的症狀之一，通常會在急性感染後1個月左右發生。在一項針對近6千名曾經染疫患者的研究中，有48%的受試者表示掉髮是新冠感染後最常見的症狀，特別常見於重症患者和白人女性。
該研究宣稱引起掉髮的因素，是因為頭髮「感受到了」身體的壓力而脫落的結果。的確，其他壓力事件如生小孩，也會引起掉髮現象。但好消息是，過了一段時間後，頭髮生長就會恢復正常。
4. 影響聽力和耳鳴
如同流感、麻疹等病毒感染，研究人員發現新冠病毒也會影響內耳細胞，可能會在染疫後導致聽力受損或是耳鳴。一項對於560名新冠確診者的回顧性研究發現，有3.1%的新冠患者出現聽力喪失現象，4.5%出現耳鳴。
而另一項研究也指出，原本沒有聽力問題的確診者對照染疫前後，發現新冠與內耳損傷有關，且導致較高頻率的聽力損傷。雖然對大多數患者來說，這種情況會自行消失，但也有出現永久性聽力損傷的相關新冠病例。
為什麼會有這些症狀？
雖目前學界尚未得知導致這些症狀的確切原因，但可判斷最重要的原因是由於體內發炎所引起，引發身體對付病毒的自然防禦機制；例如身體對付新冠病毒，就會產生控制免疫細胞活動性的重要蛋白質。
為了對抗感染新冠所引發的發炎，會讓身體產生過多的蛋白質，可能會引起感官障礙，這也是為什麼部分新冠患者會出現聽力受損和耳鳴；且蛋白質過多也會干擾微血管，包括影響耳朵、皮膚和指甲等多項器官的血液供應功能。症狀」恐已染疫
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：你有「新冠指甲」嗎？出現凹紋、腳趾起泡⋯有「4症狀」恐已染疫
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54105
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