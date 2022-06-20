▲ 主打搶眼設計與新穎科技！BMW 220i Active Tourer 或許是科技新貴的好夥伴？

我是廣告 請繼續往下閱讀
先不論美醜，在當前高底盤休旅車款為主的購車趨勢中，新世代 2 系列 Active Tourer 此招確實挺高明，你很難忽略它的存在，擺在充滿運動跑格的新世代 1 系列 Active Tourer 一旁，2 系列 Active Tourer 的存在感也毫不遜色，只不過走得不是熱血派，而是那種把個特色元素盡可能放大的路線，如果你對精品潮流也熟悉，沒錯，那就是當前大面積 Logo 爬滿身的最 in 時尚潮流風格。
當然，全新 2 系列Active Tourer 除了誇張的線條以外，也沒忘了該扮演的角色—類休旅機能的掀背車款。確實，在與上世代相同的 2670mm 軸距長度中，在車長、車寬與車高分別長大了約莫 2~3 公分不等的尺碼，讓整體的體積較上世代更大上些，因此就算試駕的 220i Active Tourer 直接安上了選配的 19 吋輪圈，你還是覺得不會過分搶眼，就只是剛剛好的比例（標配為 17 吋）。
新科技的直上誠意，也在 220i Active Tourer 上看見，列為車系標配的智慧 LED 頭燈，具備有 Glare-free 光型變化功能，具備主動轉向與防眩遠光燈等能力，搭配上更修長的 LED 尾燈，以及試駕車款標配的 Luxury Line 套件，在水箱護罩的鍍鉻裝飾、鋁質窗框的緞面設計等，220i Active Tourer 的外型上確實盡可能的擺脫品牌入門車款的陽春味，讓其對 189 萬的身價能夠稍微認同（不包含要價 13.1 萬的 19 吋輪圈選配價格）。
此賣力妝點的氛圍，同樣可在座艙內感受到，除了前排最搶眼的 10.25 吋與 10.7 吋雙曲面螢幕組成的虛擬座艙介面，懸浮式的中央鞍座設計也幫了不少忙，還有造型相當特殊的排檔桿、因數位螢幕整合後而簡化的中控台等，都是讓人一坐進車內可以充分感受與上世代極為差異的新設計。對於腦海中認為新設計就是有誠意的消費者而言，這一點全新 2 系列 Active Tourer 表現絕對值得給予高分。
此外，皮質包覆的儀表檯與跑車座椅，雖然都不是採用真皮材質，但至少給予了讓人質感還 ok 的感受，再綴以包含在 Luxury Line 套件內的尤加利木紋飾板，220i Active Tourer 應該可以讓很多想要一款豪華品牌小車的買家買單。若再加上那高頂所帶來的寬敞空間，試駕車款很聰明的更加價 1.9 萬選配後座可調式空間系統，包含可前後滑移 13 公分的後座椅與可調整角度的後座椅背，還有因加價 7.9 萬獲得的全景式天窗灑落的陽光，220i Active Tourer 營造出適合小家庭的高科技感與實用靈活的空間機能，絕對就是最大的賣點。
如果你是首次踏入豪華品牌門檻的買家，那 220i Active Tourer 配備的 1.5 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎搭配七速雙離合器自手排所表現出的輕快動力，你應該也不太會有挑惕處，尤其早從 1500rpm 就湧現的峰值扭力，不僅讓市區起步加速快意好開，0-100km/h 加速甚至可以來到 8.1 秒的境界，雖然不到鋼砲等級，但載滿一家人還可以愜意加速而不用一直油門深踩，還有 48V 輕油電科技加持，怠速熄火後再啟動也不會有明顯惱人的震動，官方的平均油耗數據也來到了 17.6km/L 的表現，經濟好用再加上點輕快，應該是 220i Active Tourer 動力性能給予車主的實用價值。
但如果你是已經擁有過豪華品牌車款的消費者，且是擁有像是 3 系列以上等級的車主，那 220i Active Tourer 的底盤紮實度與懸吊反應對於台灣路況的適應力，應該就會頗有微詞，就算拿平價進口品牌等級的 Volkswagen Golf 來比較行車質感，220i Active Tourer 也不一定會佔到上風，再加上表現平平的隔音處理，從傳統豪華品牌的細膩度與精緻感評論，220i Active Tourer 此時表現就顯得捉襟見肘，還是難掩其豪華品牌入門定位的身份。
但也不得不說，在 220i Active Tourer 的身上，有已達 Level 2 等級的智慧駕駛輔助科技，主動車距定速控制、主動車道維持輔助（218i Active Tourer 車型無標配）、路口車流防撞輔助、車側防撞輔助、盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示等皆為標配，再配上一些可供加分的科技配備，如遠端 3D 監控、智慧語音助理 2.0、BMW 手機數位鑰匙 2.0、無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto），以及自身認為相當實用的 AR 擴增實境導航功能，整體而言，220i Active Tourer 還是有奪人眼球的實力。
從設計面的前衛性、配備面的科技度、安全配備的誠意，以及掀背車級距的空間機能等面向，220i Active Tourer 的表現出色，但若從豪華品牌該有的身段切入，特別是行車質感，那 220i Active Tourer 確實就只是「品牌入門」定位的表現，甚至極有可能被非豪華品牌的掀背車款威脅的等級。此消彼長後，220i Active Tourer 是否值得你入手，自然就端看你購車時所著重的點是什麼了。