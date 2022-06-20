【MotoGP戰報：德國站】僅一次超車，Quartararo再一次無聊的完賽奪冠

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今年賽事狀況起起伏伏的Bagnaia亟欲想累積積分，而在德國站排位賽則有良好狀態取得杆位起跑，而積分領先者Quartararo則排在第二，Zarco排在第三。
正賽起跑後Quartararo再次順利搶下第一彎，而Bagnaia也在之後發起攻勢，但很快就被Quartararo奪回領先位置，而這也是兩人整場唯一一次超車畫面，因不久後Bagnaia就轉倒退賽，懊惱的他的還對著車輛怒吼。在少了Bagnaia的追擊與無法造成威脅的Zarco，Quartararo又一人獨走完賽。
也因如此整場賽事焦點都落在第三名之爭，近幾站表現愈來愈好的Vinales，雖本站從第九名起跑，但很快的就衝上第五名，也在Miller進處罰圈而順利擠上第四，並對Aleix Espargaro進行追擊，不過很可惜車輛卻發生問題不得不退賽。原以為可以輕鬆跑，但沒想到Miller竟火速追上並且造成威脅，最終因路線外拋讓Miller輕鬆超越，之後Miller也拉開距離以第三名衝線。
Quartararo（172分）、A.Espargaro（138分）、Zarco（111分）、Bastianini（100分）、Binder（82分）。