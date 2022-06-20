COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【MotoGP戰報：德國站】僅一次超車，Quartararo再一次無聊的完賽奪冠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-20 10:25:20

積極欲累積積分的Bagnaia在德國站成功取得杆位起跑優勢，但起跑後積分領先者Quartararo再次取得第一位置，由於Quartararo獨走因此整場焦點都落在第三名之爭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年賽事狀況起起伏伏的Bagnaia亟欲想累積積分，而在德國站排位賽則有良好狀態取得杆位起跑，而積分領先者Quartararo則排在第二，Zarco排在第三。

正賽起跑後Quartararo再次順利搶下第一彎，而Bagnaia也在之後發起攻勢，但很快就被Quartararo奪回領先位置，而這也是兩人整場唯一一次超車畫面，因不久後Bagnaia就轉倒退賽，懊惱的他的還對著車輛怒吼。在少了Bagnaia的追擊與無法造成威脅的Zarco，Quartararo又一人獨走完賽。

Quartararo與Bagnaia兩人只有一次超車。
Quartararo與Bagnaia兩人只有一次超車。
Bagnaia才跑三圈就轉倒退賽。
Bagnaia才跑三圈就轉倒退賽。
也因如此整場賽事焦點都落在第三名之爭，近幾站表現愈來愈好的Vinales，雖本站從第九名起跑，但很快的就衝上第五名，也在Miller進處罰圈而順利擠上第四，並對Aleix Espargaro進行追擊，不過很可惜車輛卻發生問題不得不退賽。原以為可以輕鬆跑，但沒想到Miller竟火速追上並且造成威脅，最終因路線外拋讓Miller輕鬆超越，之後Miller也拉開距離以第三名衝線。

Quartararo（172分）、A.Espargaro（138分）、Zarco（111分）、Bastianini（100分）、Binder（82分）。

雖跑處罰圈但Miller很快的就追上Aleix Espargaro，並成攻超越取得第三名成績。
雖跑處罰圈但Miller很快的就追上Aleix Espargaro，並成攻超越取得第三名成績。

主打搶眼設計與新穎科技！BMW 220i Active Tourer 或許是科技新貴的好夥伴？

續寫勝利篇章 ─ Skoda全新Fabia RS Rally2拉力賽車亮相

【車主真心話】全新 Skoda Fabia 能越級打怪？前代 Fabia & Mazda3 車主來踢館！

極稀長尾風神 ─ Pagani Huayra Codalunga限量訂製5輛，700萬歐元起，已售罄！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀