黑眼圈竟是「過敏性鼻炎」作怪！營養師這三種營養素讓你擺脫熊貓眼

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過敏為何會產生黑眼圈？
在季節交替的日子，由於過敏而產生的黑眼圈最爲常見。這個主要是由過敏性鼻炎引起。過敏性鼻炎患者的鼻腔常常發炎，因而讓鼻腔黏膜處於充血腫大狀況，影響週邊血液回流。
鼻腔與眼睛共享血液回流系統，因此當鼻子血液回流受阻，也會造成下眼眶靜脈血流受阻充血。更糟糕的是，鼻炎患者若是不自覺地搓揉眼睛、鼻子，久而久之會造成色素堆積，加深黑眼圈。
如何改善過敏性黑眼圈？
爲了改善過敏性黑眼圈，阿罐營養師推薦以下幾種食材：
一、維生素C
補充維生素C，被證實可美白、抗老、減少黑色素生成，更可促進膠原蛋白形成。其原理為，維生素C可在人體內抑制黑色素細胞中酪胺酸的生成，而酪胺酸正是人體製作黑色素的原料。目前已有多篇論文支持維生素C能降低身體內的抗組織胺，達到抗炎的效果。營養師推薦的食材有深色蔬菜、紅心芭樂、柳丁、橘子、檸檬等水果。
▲ 多方面攝取不同的營養素，可改善過敏性黑眼圈。（示意圖／Pixabay）
二、維生素A和E
維生素A和E皆是脂溶性維生素，維生素A可維持眼周肌膚組織正常機能，更被證實能有效降低體內發炎激素，達到減緩過敏症狀的效果。維生素E則可加強肌膚抗氧化作用，兩者雙管齊下，可望改善局部血液循環、促進肌膚代謝、延緩肌膚老化。營養師推薦富含維生素A的食材有地瓜、胡蘿蔔、南瓜；維生素E食材則有堅果、核桃、芝麻類的堅果類。
三、綠茶多酚、植物多酚
綠茶多酚和植物多酚，是自然界的超強抗氧化劑，除了可抑制自由基對皮膚造成的損壞，也可針對局部過敏發炎處，達到抑制慢性發炎的效果。
阿罐營養師也強調，要想告別過敏性黑眼圈，除了飲食調理之外，人們在生活中應避免過度勞累、抽菸喝酒、注重防曬，以杜絕環境致敏因子。保持正向心態、健康飲食與作息，才是消除過敏性鼻炎黑眼圈的「靈丹妙藥」，讓雙眼再度恢復明亮光彩。
本文獲得臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」授權報導
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