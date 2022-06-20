禁止小孩吃甜食易適得其反？營養師４招防「報復性吃糖」！

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小朋友吃甜食真的容易變笨？
營養師指２關鍵。
簡鈺樺營養師表示，甜食對小朋友的影響，添加糖是其中一項關鍵，糖分容易影響血管健康及腦部運作，包括學習力、專注力、記憶力、情緒管控等，這點對於正在發育中的小孩更為明顯，但不僅限於小孩，大人也是一樣，且也都要留意糖上癮的問題。
另一個影響要素，在於「剝奪營養攝取」，研究發現，愛好吃甜食的小朋友，容易影響、減少正餐，間接使得各類重要營養缺乏、影響腦部，也會影響到上述所提到的各項腦部能力，且受影響的也不只有腦部，其他也包括身高不足、體重肥胖、健康等，關鍵在於人工添加色素。這點其實和大人常以垃圾食物作為正餐、營養不均大同小異，不論是小孩或大人都要留意。
小孩吃巧克力、糖果會變笨？
吃別的較健康？營養師指盲點。
值得注意的是，許多家長會放較多的注意力在巧克力和糖果等，因此提供其他「家長認為比較健康的甜點」給小朋友，但其實普遍是大同小異。
簡鈺樺營養師舉例，家長常提供的替代品如甜甜圈、蛋糕、餅乾、布丁等，這些其實也都在甜點的範疇當中。而蜂蜜、黑糖、果汁、蔬果汁，許多家長會認為天然而過度提供，這些雖沒有前述點心過度加工，但從營養學的角度，也都是屬於精緻糖。果汁或是蔬果汁，盡量選擇天然食材攪打後，不要進行過濾，保留纖維會比較理想。若是選擇市售超商果汁，看似營養，仍會被歸類在糖攝取量高的來源，這些都是需要留意的。
孩子吃甜食會變笨，就禁止？
營養師舉例：容易適得其反。
不過，即便日常建議留意小朋友吃甜食，但這並不代表嚴格完全禁止，簡鈺樺營養師建議根據小朋友的特性來做調整，以避免出現反效果，或將來出現「報復性吃糖」。
禁止甜食對普遍成人來說其實都已經相當困難，手搖飲是普遍的例子，若禁止小朋友碰甜食，有非常高的機率會是在家長看不到的情況下接觸甜食，包括上下學的時候接觸、阿公阿嬤養的等等，這是人之常情，難以避免，就算自己作得到，也難要求別人能和自己一樣，更不用說是小朋友。
別禁止小朋友吃甜食！
營養師４招，避免適得其反。
為避免禁止甜食而報復性吃糖或偷偷吃甜食，簡鈺樺營養師建議，可以考慮和小朋友說好時間，選擇一份自己想吃的甜食，並且不可以影響正餐，而不論小朋友是否表現良好，也都不宜毀約，畢竟除了事情應分開看，這主要目的也是在於避免小朋友自己偷偷吃。
平時也可以給小朋友吃一些牛奶、優格、優酪乳加上保持原樣的水果，又或是紅豆、綠豆、豆花、仙草、愛玉等，各式傳統、原型食物為主的甜點為佳，若能沒有額外添加糖是最理想狀況，但若當中是屬於有糖水、煉乳等糖份，相較下不會只有糖，還有食材中的營養，為相對較理想的選擇。而若是家長擔心小朋友攝取過度加工的食品，可透過包裝上營養標示若有3~5個是看不懂的，就不建議購買給小朋友。
當然，若是家長能一起執行會更好，除了讓小朋友知道那些甜食其實沒什麼，自然能減少好奇或模仿，也可以是一種陪伴，「我們一起吃，你不可以自己偷偷吃喔。」，建立信任及親密關係，這會比小朋友質疑為什麼爸爸媽媽都可以吃時，一句「因為我是大人阿。」來得有說服力。
簡鈺樺營養師叮嚀，在避免小朋友攝取過多甜食時，身體和心理都要考量到，妥善且彈性的管控，對於小朋友未來的成年的健康也會有所幫助，可大幅降低因「習慣吃糖」或「報復性吃糖」所帶來的肥胖、糖尿病、三高等問題。
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